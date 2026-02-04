Sadir en el Centro Lola Mora: «Una obra emblemática que articula nuestro pasado, presente y futuro»

El espacio cultural, diseñado en clave de paisajismo y sustentabilidad, presenta un 90% de avance. En el acceso, se trabaja en el adoquinado y la colocación de reflectores solares LED autónomos.

“Una obra emblemática que articula nuestro pasado, presente y futuro”, así se expresó el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, durante su recorrido por las obras del Centro Cultural Lola Mora, oportunidad en la que destacó “el cuidado en el paisajismo, sustentabilidad y diversidad de espacios” que presenta el Centro.

Sobre el interior del espacio cultural, el mandatario destacó el equipamiento tecnológico interactivo e ilustrativo que va a estar disponible, desde una Sala de Interpretación con dispositivos especialmente diseñados para personas ciegas, hasta un solárium destinado a diversos talleres.

“Los distintos espacios van a brindar información respecto de quién fue Lola Mora, la historia de César Pelli y todo el proceso de construcción de este magnífico espacio”, indicó Sadir, agregando que “en cada paso de la obra respetamos el diseño de Pelli”, el icónico arquitecto que ideó el proyecto.

El Centro Cultural “va a ser un lugar fantástico, no solo para los jujeños, sino para todos los turistas que vienen de todas partes del mundo a visitarnos, donde pueden ver nuestra historia, cultura, gastronomía y todo lo que representa la provincia”.

Finalmente, sostuvo que la obra en su interior presenta más de un 90% de avance, mientras que la zona de acceso se continúa trabajando en la colocación de adoquinado y de reflectores solares LED autónomos.

Acompañaron al gobernador en la recorrida el ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic y referentes de la empresa responsable de la obra, Panedile Argentina.