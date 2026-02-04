Salud en territorio. Manzur continúa los recorridos por hospitales y centros de salud

El ministro de Salud visitó el Materno Infantil y recorrió áreas clave y obras en marcha, en el marco de una agenda de trabajo orientada a fortalecer la atención y acompañar de manera cercana a la comunidad.

El titular de la cartera sanitaria, José Manzur, acompañado por su equipo, realizó una visita institucional al hospital de referencia provincial Hospital Materno Infantil Dr. Héctor Quintana, con el objetivo de recorrer sus instalaciones, conocer los avances de obra y dialogar con los equipos directivos y de salud sobre las principales necesidades para seguir fortaleciendo la atención a pacientes y familias.

Durante la recorrida se visitaron salas de internación, guardia, diagnóstico por imágenes y los trabajos que se desarrollan en el área de Oncohematología, además de acciones de refuncionalización, mejoras edilicias y puesta en valor de espacios, orientadas a optimizar circuitos, agilizar la atención y garantizar mejores condiciones para pacientes, acompañantes y trabajadores de la salud.

En el encuentro, las autoridades del hospital expusieron prioridades y líneas de trabajo y destacaron el acompañamiento permanente del Ministerio y del Gobierno de Jujuy para sostener un proceso de mejora integral, respetando la historia y el rol estratégico que cumple cada institución dentro de la red pública de salud.

Estas visitas forman parte de una agenda territorial que ya incluyó recorridas por los hospitales San Roque, Pablo Soria y Gallardo, y que continuará en distintos efectores de la provincia para profundizar el trabajo en terreno, consolidar avances que brinden mejores respuestas a la comunidad y fortalecer los vínculos entre los equipos de salud, con la gente siempre en el centro de la gestión.