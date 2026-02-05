Carnaval 2026: los compadres disfrutaron su día en el Mercado 6 de Agosto

Como en anteriores oportunidades, vecinos de la capital celebraron en el Mercado Municipal “6 de Agosto” el tradicional Jueves de Compadres, evento que abrió las celebraciones del carnaval 2026. Durante la convocatoria, promovida por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, los compadres disfrutaron no solo de comidas y bebidas típicas, elaboradas por los emprendedores gastronómicos, sino también de la música y el arte que caracteriza a una de las celebraciones más importantes de la región.

Desde hora temprana, numerosos compadres, e incluso grupos familiares, se congregaron en el mercado municipal para disfrutar de la propuesta organizada tanto por la administración como por los emprendedores gastronómicos que ornamentaron el predio para dar rienda suelta a la alegría del carnaval.

Atenta al éxito de la convocatoria, la administradora del mercado, Alba Ortiz, recordó que, como cada año, “invitamos a los compadres en su día, como así también a las comadres en su día, para que vengan a festejar en este espacio municipal, a nuestro mercado, en compañía de sus amigos, de sus compadres y comadres, para degustar las delicias de nuestros gastronómicos con los mejores precios”.

Además de expresar conformidad frente a la gran concurrencia de vecinos, destacó la predisposición de los emprendedores que, además de las comidas y bebidas tradicionales, pusieron a disposición de los compadres todo tipo de productos típicos del carnaval, como la serpentina, talco y papel picado. “La verdad es que es una maravilla poder tener este espacio, compartir con todos, y ver la actividad de la gente en nuestro querido mercado”, remarcó.

Asimismo, mencionó que durante la celebración se puso a disposición de los asistentes diferentes combos de comidas y bebidas, a precios accesibles para que todos puedan celebrar el carnaval. Respecto de esto último, dijo, “la verdad es increíble la cantidad de propuestas que ha armado cada uno de los gastronómicos de este mercado, y vemos la alegría de la gente, cómo se han reunido los grupos, cómo se aglutina la gente desde muy temprano para venir a disfruta de nuestro mercado”.

Igual importancia le atribuyó a la ornamentación dispuesta en todo el predio que, según sostuvo, es el resultado del esfuerzo de los puesteros que, “le ponen el corazón al mercado para que todos vean y se sientan realmente en su casa”. No dejó de destacar el aporte de artistas locales, como la profesora Camila Armella, quien realizó una pintura alusiva al carnaval jujeño. “Es un trabajo increíble”, manifestó Ortiz.

Dado el éxito de la celebración de compadres, la administradora anticipó que la propuesta para el Jueves de Comadres es, “muy amplia, y la van a ver en todas nuestras redes sociales, para que sobre todas las cosas la gente pueda tener la claridad, no solo de los buenos precios, con entrada gratuita para que todos puedan venir al mercado con la familia completa”.

“Siempre agradecemos al señor intendente esta posibilidad que nos ha dado con este mercado remozado para poder disfrutarlo a pleno”, expresó finalmente.

Nota audiovisual: https://youtu.be/eELls8fRdBM