Educación y Desarrollo Humano aúnan esfuerzos para garantizar mejores condiciones de traslado de docentes rurales

Avanza la coordinación de acciones para mejorar las condiciones de traslado de los docentes que prestan servicio en las escuelas pertenecientes al período especial.

La ministra de Educación, Daniela Teseira, junto a su par de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, y el secretario de Transporte, Pablo Giachino, mantuvieron una reunión en el Complejo Ministerial con el objetivo de avanzar en la coordinación de acciones que mejoren las condiciones de traslado de los docentes que prestan servicio en las escuelas pertenecientes al período especial.

Durante el encuentro, del que también participó el presidente de la Comuna de Susques, Eladio Vázquez, se acordó que los viajes regulares arribarán al Centro Integrador Comunitario (CIC) de la mencionada localidad, un espacio que reúne todas las condiciones para ofrecer asistencia directa a los docentes que continúan su desplazamiento hacia zonas aledañas. En tal sentido, se brindará a los educadores una sala de espera, con la posibilidad de utilizar servicios como provisión de agua caliente, uso de sanitarios, resguardo y abrigo ante inclemencias climáticas.

El Ministerio de Desarrollo Humano proveerá insumos y elementos para el confort de los docentes, mientras que la Comisión Municipal de Susques proporcionará personal para la atención del CIC.

Desde el área de Transporte, se informó que las empresas prestatarias ya iniciaron tareas de mantenimiento de las unidades, a fin de brindar mejores condiciones de traslado. Asimismo, se trabaja en la instalación de antenas satelitales en puntos estratégicos, para garantizar la comunicación durante los recorridos.

El Gobierno de Jujuy reafirma el compromiso de seguir trabajando en acuerdos con distintos organismos para gestionar soluciones que beneficien a la docencia y que aseguren la continuidad de las actividades escolares en todas las regiones.