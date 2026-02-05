Hasta el 31 de marzo, los beneficios del Pago Anticipado 2026

La Dirección de Rentas de la Municipalidad reiteró los beneficios que brinda el Pago Anticipado 2026 para impuestos y tasas municipales. El programa se encuentra vigente hasta el 31 de marzo y la puesta en vigencia del beneficio del 50% para los jubilados, de la Tasa por Servicios de Limpieza en la Vía Pública hasta el 6 de marzo.

El plan contempla importantes descuentos, entre ellos un 30 % en el Impuesto Automotor y un 20 % en la tasa de Recolección de Residuos. A estos beneficios se suma un 10 % adicional para los contribuyentes que accedan al beneficio de “Buen Contribuyente”, es decir, aquellos que hayan cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones. Asimismo, se agrega un 5 % extra para quienes realicen el pago a través del sitio web oficial: rentasmunijujuy.gov.ar. El pago anticipado inició el 15 de enero y se extiende hasta el 31 de marzo.

El Municipio informó que los contribuyentes podrán abonar sus impuestos y tasas mediante tarjetas de crédito, con financiación disponible en hasta seis cuotas sin interés con Banco Macro, y hasta cinco cuotas con Tarjeta Naranja y Banco Hipotecario.

Por otra parte, destacaron que este año se incorporó un beneficio del 50 % de descuento para jubilados, inexistente en períodos anteriores, que regirá hasta el 6 de marzo. Este beneficio se aplica exclusivamente a la tasa de Recolección de Residuos.

Asimismo, explicó que “a estos beneficios se agrega un 5 % adicional para quienes pagan a través de la página web, lo que eleva el descuento total del Impuesto Automotor al 45 % y el de la tasa de Recolección de Residuos al 35 %, porcentajes significativos que los vecinos deberían aprovechar”.

Gómez también remarcó que “a través de la página web se puede pagar en hasta seis cuotas sin interés con Banco Macro, mientras que en las cajas presenciales se ofrece financiación en cinco cuotas con Tarjeta Naranja y Banco Hipotecario”.

Para acceder, los jubilados deben cumplir ciertos requisitos:

contar con una única propiedad.

presentar certificado de residencia y convivencia

constancia de jubilación o recibo de haberes.

Los interesados deben acercarse a las oficinas de Rentas, ubicadas en Hipólito Yrigoyen 1328, donde se analiza cada situación para su carga en el sistema.

Finalmente, indicaron que la atención se realiza todos los días en las bocas de cobro, con la recomendación de efectuar los pagos a través de la página web para evitar traslados, especialmente en días de lluvia.