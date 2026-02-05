La Legislatura distinguió a Wara Calpanchay, artista revelación del Festival de Cosquín 2026

El vicegobernador de la Provincia, Alberto Bernis, junto al diputado Adriano Morone, recibieron en el despacho de Presidencia a la cantante jujeña Wara Calpanchay, consagrada como artista revelación en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026, en la provincia de Córdoba.

En ese marco, las autoridades hicieron entrega de una declaración de interés legislativo, en reconocimiento a su destacada participación y al impacto cultural y simbólico que este logro representa para la provincia de Jujuy.

Durante el encuentro, Bernis felicitó a la artista y le transmitió unas cálidas palabras de reconocimiento: Estamos contentos y orgullosos de tan destacada representación de la provincia de Jujuy. Es un ejemplo para los jóvenes que siguen el trayecto artístico, expresó.

Por su parte, el legislador Adriano Morone sostuvo que, todos los jujeños hemos estado muy contentos en estos días con la participación de Wara, que primero había sido muy destacada y después, premiada como la revelación de un festival tan importante para nuestro país como es el de Cosquín, expresó.

En ese sentido, señaló que, queríamos recibirla en la Legislatura porque nos parece que es muy importante para la cultura de nuestra provincia que jóvenes como ella tengan actuaciones tan destacadas y que además es un incentivo y una inspiración para muchísimos otros jóvenes jujeños.

El legislador subrayó que la declaración de interés por parte de la Legislatura tiene por objetivo visibilizar el talento local: Yo siempre digo que los jujeños se destacan a nivel nacional en distintas disciplinas, desde lo cultural, lo deportivo. Siempre que hay algún evento a nivel nacional hay noticias de algún jujeño. Agregó que desde esta Legislatura, que es el poder del Estado que representa a todos los jujeños, poder hacerle un homenaje es una manera de decirle lo orgullosos que estamos los jujeños de ella.

Por su parte, Wara Calpanchay agradeció el reconocimiento y lo definió como un logro colectivo. La revelación o el poder haber sido ganadores en el rubro solista vocal es el logro para creo que todos los artistas jujeños, para también las escuelitas, las orquestas, la escuela de artes de Palpalá, el ENERC, manifestó.

La artista destacó el rol de las instituciones culturales y las familias en su formación, Los copleros, los abuelos que cuentan siempre historias y que gracias a ellos nosotros como cantores también podemos cantar historias, remarcó.

Calpanchay puso en relieve el sentido profundo de su participación en Cosquín, nuestro canto por lo menos en Cosquín y siempre pidiendo permiso al río de Cosquín y decir nosotros solo vamos a ser solo instrumentistas para el canto que la tierra decida y ahí salieron mensajes de amor por nuestros niños. Y sostuvo que no hay mayor premio que el volver, estar juntos, encontrarnos y también pensar que todos somos responsables de que haya más artistas.

Finalmente, Wara Calpanchay adelantó que su agenda continuará con mucho trabajo, vamos a estar tocando durante este carnaval, mi idea también es que durante el año podamos grabar, producir.

Sobre su proyección a futuro remarcó que, Cosquín te abre las puertas al mundo del folklore. Mi sueño es que el próximo año estemos nuevamente ahí y llenar la Plaza Próspero Molina con mucho arte andino y con muchos mensajes de amor por la tierra, cerró.