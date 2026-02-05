Prevención y cuidado comunitario. «Cuidarnos como Comunidad»: taller en Pampa Blanca para reflexionar sobre las violencias

En Pampa Blanca se desarrolló un taller para reflexionar sobre las violencias como parte de las actividades propuestas por la Sub.Co.Sui

El Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades a través del Centro de Atención de Puesto Viejo llevó adelante, en la Escuela de Comercio N°1 «Senador Domingo T. Pérez» de Pampa Blanca, el taller “Cuidarnos como Comunidad”, impulsado por la Subcomisión de Suicidio (Sub.Co.Sui).

La propuesta tuvo como objetivo generar un espacio de reflexión sobre los distintos tipos y situaciones de violencias, poniendo especial énfasis en la violencia por motivos de género y sus consecuencias en la vida diaria. Con dinámicas participativas se fomentó la escucha activa, el rol de la comunidad en la detección temprana, el acompañamiento y la importancia del cuidado colectivo.

Durante el encuentro se destacó la necesidad de construir entornos seguros, solidarios y libres de violencias, teniendo en cuenta que la prevención requiere del compromiso de todos los sectores de la sociedad y del fortalecimiento de los vínculos comunitarios.

Generar estos espacios permite visibilizar problemáticas muchas veces naturalizadas y brindar herramientas para poder actuar de manera responsable y empática como estrategia de prevención y promoción de la salud mental, que reconoce a la violencia de género como un factor de riesgo que impacta directamente en el bienestar emocional y social de las personas.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se continúa construyendo una provincia más justa e igualitaria, libre de violencias por motivos de género.