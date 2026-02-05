Salud pública digital y moderna. Yuto y Caimancito se integraron al Portal de Imágenes Médicas

Con la incorporación del Hospital San Miguel y el Nodo Caimancito se consolida un salto cualitativo en la digitalización del sistema público de salud, ampliando el acceso ágil y seguro a estudios médicos para personas usuarias y equipos profesionales.

El Ministerio de Salud informa a la comunidad que, con esta incorporación, el Portal ya concentra exámenes de 22 establecimientos públicos de toda la provincia, optimizando tiempos de diagnóstico, generación de informes y consultas, y garantizando el acceso directo a resultados de tomografías, resonancias, radiografías simples y seriadas, radiografías panorámicas, ecografías y mamografías.

«La centralización de las imágenes médicas del sistema público, que inició en marzo de 2025, permitió integrar de manera progresiva hospitales de capital y del interior, marcando un hito en la modernización sanitaria y en la igualdad de acceso a la información clínica en todo el territorio», explicó el jefe de Unidad de Informática, Daniel Garabito.

«SUPERPACS opera con un servidor de almacenamiento alojado en el Data Center provincial, lo que asegura altos estándares de seguridad, disponibilidad permanente y respaldo de la información sanitaria, fortaleciendo la confianza y la continuidad de la atención», añadió Garabito.

Tras el trabajo sostenido del último año, el Portal de Imágenes Médicas ya reúne más de 232.074 resultados de estudios realizados desde marzo de 2025 en los siguientes establecimientos:

* CEPAM

* Nodo Alberdi

* CES–Hospital Snopek

* CEN

* Hospital San Roque

* Hospital Pablo Soria

* Hospital Materno Infantil

* Hospital General Belgrano (Humahuaca)

* Hospital Dr. Oscar Orías (Ledesma)

* Hospital Dr. Arturo Zabala (Perico)

* Hospital San Isidro Labrador (Monterrico)

* Hospital Dr. Miguel Miskoff (Maimará)

* Hospital Wenceslao Gallardo (Palpalá)

* Hospital Dr. Guillermo Paterson (San Pedro)

* Hospital Dr. Jorge Uro (La Quiaca)

* Hospital Nuestra Señora del Rosario (Abra Pampa)

* Hospital Dr. Salvador Mazza (Tilcara)

* Hospital Nuestra Señora del Carmen (El Carmen)

* Hospital El Aguilar (El Aguilar)

* Hospital Nuestra Señora de Belén (Susques)

* Hospital La Mendieta (La Mendieta)

En una próxima etapa, se incorporarán también los hospitales Presbítero Escolástico Zegada (Fraile Pintado), Nuestra Señora del Valle (Palma Sola), Nuestro Señor de la Buena Esperanza (La Esperanza), Calilegua (Calilegua) y Nuestra Señora del Pilar (El Talar), ampliando aún más la cobertura provincial.

Una vez realizado el estudio, la persona recibe en el hospital, efector o nodo un código QR impreso para acceder a la imagen digitalizada desde su teléfono móvil. El estudio también puede enviarse por WhatsApp o correo electrónico. Para consultar el historial completo de imágenes, las personas deben registrarse con sus datos en https://visorms.msaludjujuy.gov.ar/patientportal/

El Portal permite acceso las 24 horas, desde celular, tablet o computadora con Internet, evitando traslados innecesarios, pérdidas de estudios y costos asociados a soportes físicos, al tiempo que contribuye al cuidado del ambiente.

Con SUPERPACS, cada persona que utiliza el sistema público cuenta con un historial médico unificado, mientras que los equipos de salud acceden de forma anticipada a las imágenes, reduciendo tiempos de espera y mejorando la calidad diagnóstica. La herramienta facilita el seguimiento de enfermedades crónicas, la atención interdisciplinaria y la participación activa del paciente en su propio cuidado.

El acceso mediante usuario, contraseña y sistemas de verificación garantiza la confidencialidad y seguridad de los datos sanitarios, reafirmando una política pública que combina innovación, eficiencia y derechos.

Este avance consolida una salud pública moderna, integrada y digital, que reduce brechas, acerca respuestas y transforma el acceso a la atención en cada punto de la provincia.