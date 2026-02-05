TREN SOLAR . El Tren Solar de la Quebrada lanza «Subite al Carnaval»: viajá con 15% de descuento durante febrero

15% de descuento para viajar en el Tren Solar de la Quebrada durante febrero y vivir el Carnaval jujeño.

El Tren Solar de la Quebrada, el primer tren turístico solar de Latinoamérica, lanza la promoción “Subite al Carnaval”, una propuesta especial para los turistas durante el mes de febrero con un 15% de descuento, incluyendo los días de Carnaval.

La promoción está dirigida a pasajeros nacionales y extranjeros y aplica a las Experiencias 360° y 180°, consolidando al Tren Solar como una de las principales propuestas de turismo sustentable del norte argentino durante la temporada de verano.

El beneficio consiste en un 15% de descuento sobre la tarifa vigente, sin diferenciación entre adultos, menores o jubilados. La promoción es válida para febrero de 2026, en los días habilitados de operación comercial. (lunes – martes- jueves-viernes -sábado y domingo)

Viajar en el Tren Solar de la Quebrada durante febrero permite disfrutar del entorno natural y cultural de Jujuy en un momento clave del calendario turístico, acompañando las celebraciones de Carnaval y conectando a visitantes de todo el país y del exterior con la identidad del territorio.

El Tren Solar se consolida así como una experiencia turística integral que une paisaje, cultura andina, tecnología de energía limpia y desarrollo sostenible, posicionando a Jujuy como un destino innovador a nivel nacional e internacional.