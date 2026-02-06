El Instituto Provincial de Seguridad transforma un predio en un centro de formación en Alto Comedero

Se trata de un espacio ubicado en las 370 Viviendas de Alto Comedero. Será destinado al desarrollo de actividades institucionales, formativas y comunitarias.

El Instituto Universitario Provincial de Seguridad (IUPS), dependiente del Ministerio de Seguridad, trabaja en la recuperación y puesta en valor de un predio ubicado en el sector de las 370 Viviendas del barrio Alto Comedero en el marco del convenio de colaboración institucional celebrado con la Asociación Civil Social Cultural y Deportiva Tupac Amaru.

El espacio, ubicado en las calles Cabo Primero Miguel Ángel Carrizo, Cabo Primero Mario Duarte y Cabo Primero José Alberto Maldonado, cuenta con pileta de natación y el Salón de Usos Múltiples (SUM) y será integrado al IUPS como centro de formación, destinado al desarrollo de actividades institucionales, formativas y comunitarias.

Personal del IUPS lleva adelante tareas de limpieza, reacondicionamiento y mejoras generales, con el objetivo de devolverle al barrio un espacio ordenado, seguro y con presencia institucional permanente.

La recuperación del predio representa un impacto positivo para los vecinos y vecinas de Alto Comedero, marcando un nuevo capítulo para el sector: convertirse en un ámbito de capacitación, integración social y fortalecimiento del tejido comunitario.