Red provincial. La Red de Salud Mental acompaña, escucha y brinda atención las 24 horas en todo Jujuy

Con una red activa de cuidados y acompañamiento permanente, el sistema público de salud refuerza el acceso a información, orientación y atención en salud mental para toda la comunidad.

El Ministerio de Salud de Jujuy informa que la provincia cuenta con una red integral de salud mental disponible las 24 horas, con dispositivos de atención, líneas telefónicas y equipos profesionales preparados para acompañar a personas que atraviesan situaciones complejas, desde una mirada empática y respetuosa, con foco en el cuidado, la escucha y el acompañamiento oportuno.

Al respecto, el secretario de Salud Mental y Adicciones, Agustín Yécora, enfatizó que “diversos estudios señalan que, ante una crisis, ganar tiempo y pedir ayuda puede marcar la diferencia. Por eso, es fundamental no dejar sola a la persona, validar lo que siente y facilitar el acceso a ayuda profesional”.

Asimismo, Yécora señaló que “entre las pautas clave para acompañar se encuentran escuchar sin juzgar ni minimizar, permitir los silencios, mostrar cercanía y disponibilidad y ofrecer ayuda profesional. Estar presentes, con honestidad y compromiso humano, también es una forma de cuidar”.

En este marco, la Provincia dispone de canales de atención y emergencia accesibles, que funcionan de manera permanente:

– Salud Mental Escucha – 24 horas: 0800 888 4767

– Emergencias en Salud Mental – SAME 107: atención inmediata

– Secretaría de Salud Mental y Adicciones: 388 4245541

– Dispositivo El Umbral: Belgrano N° 1205, San Salvador de Jujuy. Tel. 0388 4249524 – [email protected]

– Salud Digital: lunes a viernes de 8 a 20 hs, ingresando en: https://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual (botón “Salud Mental”)

– Centros de salud de toda la provincia: atención cercana en cada territorio

Recomendaciones para acompañar y prevenir

Si alguna persona te cuenta sentimientos o pensamientos sobre suicidio:

– No la dejes sola/o. Si el riesgo es inminente, llamá al SAME 107.

– No minimices lo que siente.

– No juzgues ni cuestiones.

– No intentes quitarle esas ideas con frases hechas o sermones.

– No hagas promesas que no se puedan cumplir.

Cómo acompañar desde la escucha:

– Preguntá abiertamente sobre el tema. Hablarlo reduce el peligro.

– Dejá que la persona se exprese, aunque no encuentre las palabras.

– Permití los silencios.

– Validá sus emociones (eso no significa estar de acuerdo).

– Mostrá cercanía y disponibilidad.

– Ofrecé ayuda profesional y acompañá en el proceso.

– Mirá, sentí y entendé las razones que expresa.

Durante una crisis:

– Se estima que entre el inicio de una crisis y el acto pueden pasar aproximadamente 90 minutos.

– En ese tiempo, ganar tiempo y pedir ayuda es clave.

– Aunque la intensidad baje, el riesgo puede continuar.

– No dejes sola a la persona.

– Un mensaje clave para quien acompaña: no sos un profesional: sos un padre, una madre, un amigo, un hermano, una pareja, un vecino, un docente. La honestidad, la presencia y la escucha valen. Decir “no sé bien qué hacer, pero estoy acá con vos y buscamos ayuda” también es cuidar.

Por último, la comunidad puede conocer todos los contactos y dispositivos de la Red de Salud Mental y Discapacidad ingresando en el siguiente enlace:

https://salud.jujuy.gob.ar/wp-content/uploads/sites/14/2025/09/JUJUY-Red-de-salud-mental-y-discapacidad.pdf