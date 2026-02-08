Cronograma semanal de actividades de la Dirección de Zoonosis

La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad informó el cronograma de actividades previsto para la semana del lunes 9 al viernes 13, que incluirá operativos de vacunación antirrábica, registro de mascotas y atención a través del quirófano móvil en distintos sectores de la ciudad.

Las acciones tienen como objetivo fortalecer las políticas de prevención sanitaria, promover la tenencia responsable y facilitar el acceso de los vecinos a servicios veterinarios gratuitos.

Según el detalle brindado, el lunes 9 se realizará vacunación y registro en Calle 67 (El Mirador) y Calle 72 (Las Pajarrillas), en el barrio Campo Verde, de 15 a 18 horas.

El martes 10, a partir de las 14 horas, el quirófano móvil atenderá en el CIC Alberdi, ubicado en Alberro y Mármol, barrio Alberdi.

El miércoles 11 continuará el operativo de vacunación y registro en Avenida Sajama 707, en el Centro Vecinal del barrio Malvinas, de 15 a 18 horas. En tanto, el jueves 12 se repetirá la actividad en Rubén Torres y Sajama, también en barrio Malvinas, en el mismo horario.

Finalmente, el viernes 13 a las 14 horas, el quirófano móvil se instalará en el CPV Santa Ana, en la intersección de Capitán Krauss y Comodoro de la Colina.

Desde el área se solicita a los vecinos asistir con las mascotas bajo control, llevando a los perros con correa y, de ser necesario, bozal, mientras que los gatos deben ser trasladados en bolso o transportadora para garantizar una atención segura y ordenada.