Inició taller de Seguridad Alimentaria para adultos mayores y personas con discapacidad

La Dirección de Seguridad Alimentaria de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy lleva adelante un taller de manipulación segura de alimentos destinado a adultos mayores y personas con discapacidad, con el objetivo de sumar nuevos emprendedores al rubro gastronómico local.

El curso se dicta en modalidad teórica y práctica, en las instalaciones del organismo municipal, ubicadas en la planta baja del Monoblock “H”, en avenida 19 de Abril y Lavalle, con una dinámica adaptada para que los participantes incorporen herramientas fundamentales sobre la correcta manipulación de alimentos, la inocuidad alimentaria y las medidas necesarias para garantizar productos seguros para el consumo.

Al respecto, Carolina Aleman, Jefa del Departamento de Educación Alimentaria, capacitadora destacó que “este taller de manipulación de alimentos para adultos mayores se viene realizando desde el año pasado, pero en este 2026 se sumaron personas con discapacidad para que puedan capacitarse y concretar su emprendimiento”.

Asimismo, explicó que “la temática es la misma, pero se trabaja con una metodología más didáctica y personalizada para poder llegar mejor al contribuyente, especialmente en el caso de adultos mayores y personas con discapacidad”.

Por su parte, Romina Cabezas, parte del equipo señaló que “la capacitación cuenta con dos instancias: una parte teórica, donde se informa sobre la importancia de la manipulación de alimentos y la inocuidad alimentaria, y una segunda etapa práctica e interactiva, donde se evalúa a los asistentes”.

Mari Truyano, capacitadora agregó que durante el taller se desarrollan actividades específicas para personas con discapacidad visual: “En la parte práctica, trabajamos con personas ciegas, quienes participan como modelos para que el resto pueda observar y aprender. A través del tacto, se reconoce el tipo de uniforme que se debe utilizar, cómo lavarse correctamente las manos y otras prácticas fundamentales, siempre adaptadas a las necesidades de cada participante”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/mSnUa7ZVgVU