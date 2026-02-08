Salud en territorio. Salud desplegará un operativo integral de cuidado y prevención en los eventos centrales del Carnaval 2026

Con presencia en el Carnavalódromo y en la Peña de Los Tekis del 14 al 16 de febrero, la comunidad contará con acciones de promoción, prevención y acompañamiento sanitario.

En el marco de los eventos centrales del Carnaval 2026, el Ministerio de Salud de Jujuy informa a la población que realizará un despliegue sanitario integral orientado a la promoción del cuidado de la salud, la prevención de riesgos y el acompañamiento de la comunidad, tanto en las jornadas de Carnavalódromo, de 12 a 19 horas, como en la Peña de Los Tekis, de 21 a 05 horas.

Ambas propuestas convocan a miles de personas y se desarrollan en contextos que pueden implicar distintos factores de riesgo, por lo que ante ello se dispondrán stands saludables en ambos turnos, con equipos preparados para brindar información, orientación y acompañamiento, abordando temáticas en torno a la salud sexual y reproductiva, prevención y abordaje integral de consumos problemáticos, identificación de factores de riesgo y fortalecimiento de líneas de cuidado, priorizando una mirada preventiva, cercana y respetuosa de los derechos.

El trabajo en terreno se realiza a través del trabajo coordinado entre la Secretaría de Salud Mental y Adicciones, la Mesa de Promoción y Prevención, Dirección Provincial de Atención Primaria de la Salud (APS) y la Dirección Provincial de Maternidad e Infancia, con el objetivo de fortalecer el abordaje integral, entendiendo que el cuidado también se construye en espacios de encuentro, celebración y cultura popular, donde es clave promover entornos más informados y saludables.

Por su parte, a través del Servicio de Atención Médica de Emergencias, Salud estará presente en todas las jornadas de carnaval que se desarrollarán en distintos puntos de la provincia, en las que se dispondrá de móviles de emergencia y personal capacitado, con el objetivo de garantizar atención inmediata ante urgencias y emergencias y acompañar el normal desarrollo de las mismas.

En paralelo a la cobertura en eventos masivos, las bases y Unidades de Soporte de Emergencias (USE) continuarán funcionando con normalidad en toda la provincia, asegurando la respuesta habitual para la comunidad durante todo el período.

. Corsos Capitalinos: 8 de febrero en Av. Forestal.

. Corsos San Pedro: 13, 14, 15, 16, 20, 21, 27 y 28 de febrero en Plaza Central.

. Corsos Perico: 8, 13, 14, 15 y 16 de febrero en Av. Belgrano.

. Corsos de Palpalá: 12, 13 y 14 de febrero en Av. Martijena (Monumento a San Cayetano).

. Carnavalódromo – Carnaval de Los Tekis: 13, 14, 15 y 16 de febrero en Ciudad Cultural.

. Estación Carnaval: 8 de febrero en Plaza Central de Tumbaya.

. Corsos de Las Yungas en Ledesma: 11, 13, 14, 15, 16, 20 y 21 de febrero en Plaza Central, Av. Presidente Perón.

. New Com Soltame Carnaval: 15 de febrero en Club Deportivo Luján – Club Deportivo Gorriti VEA.

.Topamiento de Comparsas en El Carmen: 15 de febrero en San Antonio, Plaza General San Martín.