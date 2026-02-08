Salud. ISJ: Renovación de cobertura para estudiantes mayores de 21 años y adherentes voluntarios

La obra social provincial informó los requisitos para renovar la cobertura en el caso de hijos e hijas de titulares mayores de 21 años.

Con el propósito de garantizar y ampliar el rango de cobertura, el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), a través del área Afiliaciones, informó los requisitos para la renovación de cobertura para hijos/as titulares que alcanzan la mayoría de edad (Ley 5249/01, Artículo 41, Inciso C ap II).

Al alcanzar el hijo la edad de 21 años, el afiliado titular debe comunicar esa situación a la obra social. En caso de que el beneficiario sea estudiante nivel terciario o universitario y no posea ingresos propios declarados ni cobertura médica asistencial, se efectúa la renovación con vencimiento anual, previa presentación de la documentación que a continuación se detalla:

– Constancia de alumno regular (original y copia).

– Certificación negativa actualizada otorgada por ANSES en: https:// www.servicioswww.anses.gob.ar/censite/index.aspx.

– Certificación CODEM actualizada de ANSES en: https://www.servicioswww.anses.gob.ar/ooss2/.

– Constancia de Superintendencia de Salud en: https://www.sssalud.gob.ar/index.php?user=GRAL&page=bus650.

– Constancia de ARCA (ex AFIP) actualizada https://seti.afip.gob.ar/padrón-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do.

Tener en cuenta que para la renovaciones anuales (año posterior a la presentación de nota) las renovaciones son vía correo electrónico toda la documentación en PDF al correo de [email protected]

Todo ello acompañado de una nota por única vez del titular, informando la situación y solicitando la renovación, la cual debe ser presentada por Mesa de Entradas de casa central y delegaciones del interior.

Respecto a futuras renovaciones, son anuales con vencimiento al 30 de abril de cada año, siempre y cuando el beneficiario se encuentre estudiando regularmente, siendo el límite de renovación al momento de cumplir los 27 años de edad.

Es importante destacar que es responsabilidad del afiliado titular y del beneficiario la presentación de la documentación requerida para la activación de la afiliación.

Para el caso de que no se curse estudios, el ISJ brinda la opción de afiliación como Adherente Voluntario con pago de aportes, trámite que debe realizarse con un plazo de hasta 90 días al momento del vencimiento de la cobertura. Cumplidas las condiciones establecidas, la afiliación se mantendría sin período de carencia y sin preexistencias médicas.

La Delegación Tucumán se encuentra en calle Alberdi N° 180 7° “A”. Lunes a viernes de 8:30 a 13:00 y 17:00 a 18:45 horas. Teléfono 0381-4977219.

Delegación Córdoba, avenida Colón N° 501 (esquina Jujuy). Lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas. Teléfono 0351-5235514.

Delegación Buenos Aires, Carlos Pellegrini N° 755 – 6° Piso. Lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas. Teléfono 011-43261994.