Violencia de género. «Jujuy te Escucha» continúa con las acciones de prevención en el Paseo de los Artesanos

Todos los viernes de vacaciones «Jujuy te Escucha» desarrolla jornadas de prevención e información sobre la violencia de género en el Paseo de los Artesanos.

En el marco del programa “Jujuy te Escucha” el equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades continúa desarrollando acciones de prevención, promoción y acompañamiento todos los viernes de vacaciones en el Paseo de los Artesanos.

El espacio es muy concurrido durante esta época de vacaciones lo permite fortalecer el vínculo con la comunidad y acercar información clara y precisa sobre los servicios de atención ante situaciones por violencia de género, brindando herramientas que permitan identificar posibles casos de vulnerabilidad, conociendo los tipos y modalidades que existen de violencia.

Asimismo se dio a conocer la modalidad de atención en los 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia que existen en la provincia para solicitar asistencia, contención y asesoramiento. El dispositivo en San Salvador de Jujuy se encuentra ubicado en calle Belgrano 1182.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se destaca la importancia de estas acciones en territorio que permiten dar a conocer los servicios a la comunidad, interactuar con la gente, despejar dudas y brindar asesoramiento para saber cómo actuar ante situaciones de violencia por motivos de género.

Durante estos encuentros se promociona la línea provincial gratuita y confidencial 0 800 888 4363 que funciona las 24 horas todos los días del año.

Participó de la jornada la Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa.