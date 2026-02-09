Carnavales seguros. «Carnaval sin Violencias»: acompañamiento y prevención en los corsos de Alto Comedero

A través de la campaña «Carnaval sin Violencias» en los corsos de Alto Comedero se realizó una jornada de prevención de la violencia de género

En el marco de los corsos de Alto Comedero, el equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, estuvo acompañando a la comunidad para promover que la celebración del carnaval sea segura, respetuosa y libre de violencias.

La participación se realizó a través de la campaña «Carnaval sin Violencias», una iniciativa que busca garantizar que todas las personas puedan disfrutar de los eventos populares en un entorno de cuidado y convivencia.

Durante la jornada, se brindó información sobre los servicios de atención disponibles ante situaciones de violencia por motivos de género. En Jujuy son 19 los dispositivos distribuidos en toda la provincia.

En Alto Comedero el Centro de Atención está ubicado en Avenida La Intermedia esquina La Almona, dónde profesionales del trabajo social, la psicología y la abogacía acompañan el proceso de mujeres y personas de la diversidad en situación de vulnerabilidad.

En la oportunidad se dieron a conocer tipos y modalidades que existen de violencia para buscar ayuda inmediata en los lugares correspondientes.

La presencia territorial en este tipo de eventos permite acercar herramientas, generar conciencia y fortalecer redes comunitarias de cuidado.

Acompañar celebraciones de gran concurrencia como los corsos resulta fundamental para visibilizar que la violencia no forma parte del carnaval y que el disfrute debe darse en un marco de respeto, igualdad y derechos.

En este sentido, la campaña «Carnaval sin Violencias» promueve entornos festivos donde el buen trato sea primordial para una celebración sin violencia por motivos de género y discriminación.

Asimismo, se recordó a la comunidad que, ante situaciones de violencia o consultas pueden comunicarse al 0800 888 4363, línea gratuita y confidencial disponible las 24 horas, todos los días del año, desde cualquier punto de la provincia.

Participó de la actividad Patricia Toconas, Directora Provincial de Igualdad y Diversidad Sexual y Mauricio Toconas del equipo técnico del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades.