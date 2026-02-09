Cultura y Turismo . Jujuy vivió un fin de semana de ritos ancestrales, música y nuevas experiencias turísticas

La provincia reafirma su posición como una lugar donde la cultura no solo se preserva, sino que se celebra y se proyecta al mundo.

La provincia de Jujuy vivió un fin de semana de intensa actividad cultural y turística, consolidándose como un destino que sabe maridar su profunda herencia histórica con propuestas modernas de vanguardia. Desde las Yungas hasta la Quebrada, la agenda de estos días ofreció un despliegue de identidad que cautivó tanto a locales como a visitantes.

La capital jujeña fue el escenario del Arete Guazú en Plaza España, donde la cultura Guaraní celebró su «Fiesta Grande» con el ritmo del pin-pin, marcando el inicio de los rituales de cosecha. En paralelo, el Centro de Arte Joven Andino (CAJA) inauguró la muestra «El diablo anda suelto», una propuesta que permite sumergirse en la simbología del Pujllay. Además, se presentó oficialmente el Festival del Renacimiento del Pueblo de Atacama, una iniciativa que busca revalorizar las costumbres de la Puna en un marco de celebración popular.

En la localidad de Coctaca, el patrimonio vivo se hizo presente con la Festi Feria y el XXVI Encuentro de Mujeres Andinas. El evento tuvo como marco los milenarios Andenes de Cultivo, donde se realizó la XXV Serenata en honor a la productividad de la tierra. La jornada destacó por la gastronomía regional y el intercambio de saberes ancestrales, reafirmando el valor de la mujer andina en la preservación de la identidad jujeña.

Las estaciones de Maimará y Tumbaya se activaron con la propuesta «Estación Carnaval», que incluyó la visita del secretario de Turismo nacional, Daniel Scioli, subrayando el éxito de Jujuy como modelo de desarrollo turístico sustentable y tecnológico.

La música tuvo su epicentro en Humahuaca con un emotivo tributo en el ciclo de Capillas Musicales, dedicado al maestro Uña Ramos. La jornada se completó con una Master-Class de Instrumentos Andinos, donde músicos y estudiantes profundizaron en la técnica y el alma de los vientos quebradeños. Estas acciones refuerzan la importancia de transmitir el patrimonio sonoro a las nuevas generaciones.

El histórico Cabildo de Jujuy abrió sus puertas para una jornada de Yoga, integrando el bienestar físico en un entorno patrimonial único. Asimismo, en el marco de la temporada alta, se concretó la inauguración de la Policía Turística en El Carmen, un avance estratégico para garantizar la mejor asistencia y seguridad a quienes eligen los Valles jujeños para sus vacaciones.

Con este despliegue, Jujuy reafirma su posición como una provincia donde la cultura no solo se preserva, sino que se celebra y se proyecta al mundo con excelencia y calidez.