Eficiencia y cuidado del ambiente. «Renovando energía», con grandes logros en contexto de encierro

«Renovando energía», desde la Secretaría de Energía y los Ministerios de Educación y Seguridad, llevó la eficiencia energética a cinco espacios penitenciarios.

El Programa “Renovando energía”, surgido del convenio establecido entre la Secretaría de Energía y los Ministerios de Educación y de Seguridad con el objetivo generar conciencia en la comunidad de los establecimientos penitenciarios sobre formas de vivir atentas a la eficiencia energética y el cuidado del agua y del ambiente, pronto entregará sus reconocimientos a los participantes.

Fueron parte del Programa estudiantes y docentes en contextos de encierro correspondientes a los Establecimientos Penitenciarios Provinciales N°1, N°2, N°3, N°7, de San Salvador de Jujuy, y N°8, de Chalicán, Ledesma, en sus ofertas educativas y formativas de Terminalidad Primaria, Bachillerato Acelerado Provincial N°1 y Centro de Formación Profesional N°2.

“El Programa ‘Renovando energía’ promovió, entre los meses de agosto y noviembre pasados, la construcción de una conciencia socio ambiental crítica en los estudiantes en contextos de encierro y la adopción de prácticas sustentables en el uso del agua, la energía, como también la responsabilidad ecológica al hábito de la vida diaria.

Con el acompañamiento y asesoramiento del equipo técnico pedagógico de la Modalidad de Educación en Contexto de Encierro del Ministerio de Educación y los lineamientos del equipo de la Secretaría de Energía, las comunidades educativas de los establecimientos penitenciarios desplegaron actividades de exploración de textos, lectura, investigación científica, socialización interactiva, producción informativa, entre otros recursos, para la interpretación del valor de la energía, agua y el ambiente.

Asimismo, hubo disertaciones de profesionales al interior de las instituciones carcelarias, y, también, capacitación a personal penitenciario.

El Programa, partiendo de un diagnóstico del contexto, logra que sus actores planteen un proyecto educativo y científico, en la búsqueda de soluciones sostenibles y de promover conciencia. Así, logró la elaboración de productos, bienes y útiles con material reciclado, como investigaciones y producción de información sobre eficiencia energéticas, energías alternativas, conservación del agua y protección ambiental en diversos formatos y soportes: fílmico, musical, audiovisual, teatral, murales, entre otros.

Mario Pizarro, secretario de Energía de la Provincia, destacó que “llevar la educación y construcción de conciencia sobre el cuidado y uso eficiente de la energía, el agua y el ambiente a todos los campos es una tarea que da resultados en el espacio de aprendizaje y en toda la comunidad de alrededor, como también hacia adelante, hacia el mañana, con valores de cuidado y respeto hacia lo propio y lo común, lo de todos, e incluso lo de las generaciones que vendrán”. “Haber trabajado con la población de contexto de encierro suma en el mismo sentido, y tiene mucho valor», agregó.

Desde Educación en Contexto de Encierro, destacaron que las acciones de este programa se encuentran en sintonía con la política prioritaria del Ministerio de Educación de Jujuy, Resol. N°5090, de Educación y Trabajo, con la cual se busca fortalecer la integración de la educación con el mundo del trabajo.

Ambas áreas del Gobierno de Jujuy, el Ministerio de Educación y la Secretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura, anticiparon también que durante este mes se entregarán los reconocimientos a los estudiantes y docentes de contexto de encierro que participaron del Programa.