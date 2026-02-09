El futuro de Jujuy. Planificación estratégica para una gestión pública más eficiente y cercana a la ciudadanía

El gobernador Carlos Sadir y la ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina, encabezaron el cierre de las clases presenciales del Programa Provincial de la Planificación Estratégica.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, junto a la ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina, encabezaron el acto de cierre de las clases presenciales del Programa Provincial de la Planificación Estratégica, instancia en la que se capacitaron Facilitadores Estratégicos Provinciales pertenecientes a distintos ministerios y entes autárquicos.

Los nuevos facilitadores, quienes próximamente iniciarán una etapa virtual de formación, serán los encargados de aplicar y replicar la metodología en sus áreas de trabajo, consolidando un lenguaje común y una visión de futuro compartida en toda la provincia. Este proceso permitirá que las políticas públicas se diseñen y ejecuten de manera más eficiente, generando beneficios concretos para la comunidad jujeña.

Al respecto, el gobernador Carlos Sadir destacó que “estas herramientas de planificación tienen que ver con la gestión para hacerla eficiente, sustentable y estratégica. Esta será la semilla que va a quedar para el futuro”.

Por su parte, la ministra Isolda Calsina subrayó: “Cumplimos la directiva de estandarizar la forma en que planificamos. Vamos a hacer las cosas de un modo unificado, que surta efectos reales y nos permita tener una perspectiva y una mirada a futuro”.

El equipo del Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización, junto al especialista a cargo de la capacitación, Mag. Eduardo Raúl Balbi, ya se encuentra delineando las próximas etapas del Programa, con el objetivo de profundizar la planificación unificada en la gestión pública.

La provincia de Jujuy avanza en la consolidación de una cultura de planificación estratégica, que permitirá mejorar la gestión pública, garantizar la sostenibilidad de las políticas públicas y generar soluciones adaptadas a las necesidades reales de la ciudadanía.