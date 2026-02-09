Igualdad de Género. El Gobierno de Jujuy y ONU Mujeres fortalecen políticas públicas de igualdad en las Yungas

Entre las iniciativas 2026, el Consejo Provincial de Mujeres y ONU Mujeres avanzan en acciones vinculadas a cuidados con comunidades de las Yungas.

En reunión con la Oficial de la Oficina País de ONU Mujeres Argentina, Verónica Baracat, desde Jujuy se brindó información valiosa para el análisis situacional que permitirá la implementación de un proyecto que se desarrolla en el Gran Chaco para fortalecer las políticas de cuidado vinculadas al cambio climático y la garantía de derechos de mujeres.

La presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, Lourdes Navarro, destacó el acompañamiento de ONU Mujeres a la provincia de Jujuy y resaltó que “la agencia es una aliada estratégica en la implementación de iniciativas tendientes a la igualdad de género”, y aseguró que los diferentes proyectos se planifican y desarrollan con una profunda visión de descentralización y priorización de las necesidades de cada territorio.

De la reunión participaron también Franco Dorado, director provincial de Políticas Culturales y Comunicación del organismo provincial, y Gabriela Marzonetto, especialista en cuidados y parte del equipo técnico implementador de la iniciativa en el país.

Esta iniciativa de ONU Mujeres se suma al acompañamiento que viene realizando el organismo internacional en el diseño del Plan Provincial para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género y Diversidad 2026-2028, actualmente en estado de sistematización.