Infraestructura. Sadir inauguró obras de renovación y mejora en un polideportivo de El Carmen

Con nueva cancha, cerramiento e iluminación, el Gobierno de Jujuy avanza en el acondicionamiento de espacios deportivos y recreativos.

El gobernador Carlos Sadir inauguró las obras de mejora, renovación y reacondicionamiento del polideportivo del barrio 1° de Mayo en El Carmen. Con niños, vecinos y autoridades locales, el mandatario participó del significativo acto para ese sector de la ciudad.

«Con la obra de cerramiento y la iluminación brindamos más seguridad y la posibilidad de que el espacio se pueda utilizar durante más horas», remarcó el mandatario sobre el impacto de los trabajos ejecutados para la mejora de la calidad de vida de los residentes.

La obra, a cargo del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda implicó una intervención de 1.500 metros cuadrados. Entre las tareas realizadas, se destacan:

Laura Hoyos, presidenta del Centro Vecinal del barrio 1 de Mayo, destacó que se trata de una obra que ansiaban desde hace tiempo y repercute en las familias de la zona que utilizan el espacio para actividades deportivas, recreativas y sociales.