Secretaría de Infraestructura. Concluyeron las obras de la sala de matrimonio al aire libre en el dique Los Alisos

Las obras se dieron desde Infraestructura. Suman un nuevo espacio para celebrar matrimonios civiles con vistas al dique Los Alisos y a los cerros que lo rodean.

Las obras que le dan a la provincia una nueva sala para realización de matrimonios civiles fueron ejecutados por la Secretaría de Infraestructura del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, con el aporte de materiales por parte del Registro Civil de El Carmen.

José Suarez, secretario de Infraestructura, compartió que la intervención de su área en cooperación con el Registro Civil de El Carmen se realizó en un sector próximo a la Ruta Provincial (RP) 8 y al puente del dique Los Alisos, donde «se desarrolló un espacio de aproximadamente 95 metros cuadrados pensado como un mirador integrado al paisaje, para la realización de ceremonias civiles al aire libre».

«Las obras fueron pensadas desde el equipo de profesionales de la Secretaría, lo que siempre es un orgullo destacar», sumó Suarez, quien detalló también que el espacio cuenta con caminerías de adoquines, áreas de estacionamiento, asientos de hormigón con vistas abiertas al dique y un altar principal enmarcado por un pórtico y canteros que pronto se habitarán con flores naturales y aportarán calidez para realzar el entorno.

La nueva sala de matrimonio será inaugurada mañana, en un acto previsto por el Registro Civil, y quedará habilitada para la realización de matrimonios civiles en este entorno natural.