Trabajo territorial. Acciones de sensibilización durante los corsos de San Pedro a través del «Carnaval sin Violencias»

Durante los corsos de San Pedro se difundieron los servicios disponibles y herramientas de prevención en el marco del «Carnaval sin Violencias».

En la ciudad de San Pedro de Jujuy se desarrollan los tradicionales corsos dentro de las actividades programadas por los festejos del carnaval 2026, donde el equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades acercó información y recursos de prevención.

Continuando con la campaña “Carnaval sin Violencias” que recorre la provincia se brindó herramientas que permitan prevenir la violencia de género conociendo los tipos y modalidades que existen para identificar situaciones de vulnerabilidad y solicitar ayuda inmediata.

Asimismo se dio a conocer los lugares que brindan asistencia a mujeres y personas del colectivo LGBTIQA+ en situación de violencia. Jujuy tiene 19 Centros de Atención distribuidos a lo ancho y largo de la provincia, con equipos interdisciplinarios altamente capacitados para la atención.

La participación con promoción y prevención de la violencia por motivos de género en espacios con gran concurrencia resulta fundamental ya que permite interactuar, visibilizar y reflexionar sobre la importancia del cuidado en comunidad en estos eventos masivos como los corsos para fomentar lugares de disfrute libres de violencia y discriminación.

Estuvieron presentes en los corsos de San Pedro la Presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, Lourdes Navarro; el Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado; la Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa y el acompañamiento de Darío Julián y Diego Fernández del equipo técnico.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se destacó las acciones articuladas con el Área de Género del municipio de San Pedro, agradeciendo especialmente a su titular Carolina Ubeid por el compromiso sostenido en vivir un carnaval libre de violencias.