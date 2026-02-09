Turismo y cultura. Jujuy es protagonista del turismo nacional en la previa del Carnaval

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, calificó a la provincia como la revelación turística de la temporada.

En la antesala de una de las celebraciones más convocantes del calendario cultural, Jujuy volvió a exhibir la potencia de su modelo de desarrollo turístico, integrando identidad, producción y reconocimiento internacional en una agenda de alto impacto territorial desplegada en la Quebrada de Humahuaca.

En este contexto, la provincia llevó adelante nuevas acciones de promoción y puesta en valor de sus festividades populares, encabezadas por el gobernador Carlos Sadir, junto al ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, y el secretario de Turismo, Diego Valdecantos, con la participación del secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli.

La primera actividad tuvo lugar en Tumbaya, con una nueva edición de Estación Carnaval, un espacio que reunió comparsas, copleros, murgas y agrupaciones artísticas de las cuatro regiones de la provincia —Puna, Quebrada, Valles y Yungas— visibilizando la diversidad cultural jujeña como motor del turismo y del desarrollo local.

Durante la jornada, el gobernador Sadir destacó que “esta fiesta nos permite mostrar a la Argentina y al mundo lo que es Jujuy: su gente, sus emprendedores y la enorme fuerza cultural que atraviesa a todo el territorio”, reafirmando la decisión estratégica de consolidar al turismo como eje del crecimiento productivo provincial.

Por su parte, Daniel Scioli subrayó el posicionamiento alcanzado por el destino al afirmar que “Jujuy es la revelación turística del año”, resultado de “haber puesto al turismo en un lugar prioritario dentro de la agenda de desarrollo productivo”, destacando además a la Quebrada de Humahuaca como “un circuito turístico único en el mundo”.

La agenda continuó en la localidad de Maimará, donde autoridades provinciales y comunidad celebraron la distinción Best Tourism Villages 2025, otorgada por ONU Turismo, reconocimiento que proyecta al destino y a la provincia en el escenario internacional.

En la ocasión, Federico Posadas puso en valor el trabajo comunitario que sostiene la identidad del pueblo e invitó a visitantes a conocer su patrimonio natural y cultural. “Maimará es un ejemplo inspirador para otros pueblos del mundo que realizan un gran esfuerzo por preservar y potenciar su patrimonio”, recordando que la selección se dio entre más de 270 postulaciones internacionales.

Las actividades incluyeron también recorridos por emprendimientos de turismo rural comunitario y por la Bodega Yanay, que lanzó sus primeros vinos al mercado, incorporando valor agregado a la oferta turística de la Quebrada.

Con altos niveles de ocupación hotelera durante la temporada de verano y proyecciones de superar esos registros durante el fin de semana largo de Carnaval, Jujuy consolida su posicionamiento como uno de los destinos más destacados del país, a partir de una política pública sostenida, el trabajo articulado con el sector privado y el acompañamiento del Gobierno nacional.