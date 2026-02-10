Carnaval sin Violencias en la Quebrada. Tilcara: continuas acciones de prevención de violencia de género en Carnaval

En el marco de las celebraciones de carnaval el Centro de Atención Sumaj Pacha llevó adelante acciones de prevención de la violencia de género en Tilcara.

Dando continuidad a la campaña “Carnaval sin Violencias” el equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades recorre los diferentes puntos de la provincia donde se realizan las tradicionales celebraciones por Carnaval.

En el marco de las acciones de sensibilización, y prevención de la violencia de género, el equipo del Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia estuvo en la localidad de Tilcara brindando información sobre los tipos y modalidades que existen de violencia para poder identificarla y buscar ayuda inmediata.

La jornada se desarrolló de manera articulada junto a Salud y la Red de Vecinas con la finalidad de fortalecer el trabajo comunitario para la prevención y el acompañamiento ante situaciones de violencia por motivos de género. Por tal motivo se difundieron los servicios provinciales disponibles, así como los canales de atención y asistencia.

La Provincia de Jujuy cuenta con 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia donde profesionales del trabajo social, la abogacía y la psicología analizan cada caso y realizan el proceso correspondiente.

También se promocionó la línea 0 800 888 4363 para urgencias o consultas; funciona todos los días las 24 horas, es gratuita y confidencial.

Con estas acciones se reafirma el compromiso de continuar recorriendo la provincia acercando información, recursos y herramientas que contribuyan a construir espacios festivos más seguros, respetuosos, libres de violencia por motivos de género y discriminación.