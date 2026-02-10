Mesa de trabajo. Se diagraman estrategias de Prevención de Salud Mental: participó el Consejo Provincial de Mujeres

En la Asamblea de la Comisión Interministerial se avanzó en la diagramación de estrategias de Prevención en Salud Mental con distintas áreas del gobierno

Se llevó a cabo la Asamblea de la Comisión Interministerial por Ley Provincial N° 5.937 y Ley de Adhesión a Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 con sus decretos reglamentarios respectivos. El encuentro se desarrolló en el Salón Auditorium del Ministerio de Salud con la participación de miembros de Copisma (Comisión Interministerial de Salud Mental).

En la oportunidad se trabajó sobre estrategias de prevención de salud mental con la finalidad de acompañar a municipios y comisiones municipales de la Provincia de Jujuy.

Durante la mesa de trabajo se acordó la creación de una subcomisión que será la encargada de realizar el acompañamiento correspondiente a las mesas locales con la intención de realizar acciones conjuntas en puntos fundamentales como normativa, acciones y comunicaciones con lineamientos diagramados para los gobiernos locales.

Este encuentro contó con la participación de referentes de los diferentes ministerios quienes avanzan en estrategias de prevención en salud mental correspondientes al presente año.

Por el Consejo Provincial de Mujeres participaron la Secretaria de Equidad, Diversidad y Promoción de Derechos, Victoria Luna Murillo y la Coordinadora de los Centros de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia de Género, Gabriela Salinas.