Prevención activa. Jujuy sostiene la prevención y continúa sin casos de dengue

El trabajo articulado entre el sistema de salud y la comunidad, con el descacharrado domiciliario como eje, permite sostener el cuidado y fortalecer la prevención en toda la provincia.

El Ministerio de Salud informa a la comunidad que la provincia de Jujuy continúa sin casos de dengue, como resultado del trabajo sostenido en prevención, vigilancia y control, en el marco de una estrategia integral que prioriza el abordaje territorial y el cuidado comunitario.

Las acciones incluyen el monitoreo del mosquito vector con la colocación de ovitrampas, la eliminación de criaderos, la vigilancia epidemiológica y la vacunación, con un rol central del descacharrado en cada vivienda, la medida más efectiva para evitar la proliferación del mosquito Aedes Aegypti.

El descacharrado consiste en revisar a diario el hogar y sus alrededores, eliminar recipientes en desuso, mantener vacíos o limpios aquellos que puedan acumular agua, renovar el agua de bebederos de animales, usar arena húmeda en floreros, limpiar canaletas, techos y mantener patios y jardines ordenados. Estas acciones simples y cotidianas sostienen la prevención a largo plazo.

Asimismo, es importante reducir el contacto con el mosquito, utilizando repelente, ropa clara que cubra brazos y piernas, mosquiteros en puertas y ventanas y coches de bebés sobre todo en espacios abiertos.

El trabajo en red, con equipos de salud presentes en el territorio y la participación activa y el compromiso de vecinos y vecinas, permite anticiparse, cuidar y sostener una provincia libre de dengue. La prevención diaria en cada casa es clave para seguir protegiendo la salud de toda la comunidad.