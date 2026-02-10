Recambio de insignias patrias en el Concejo Deliberante

En el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, concejales, autoridades y empleados del organismo participaron del cambio de insignias patrias y posterior izamiento de las Banderas Nacional y de la Libertad Civil.

De la ceremonia, llevada a cabo en la mañana de este lunes, participaron el presidente, Dr. Gastón Millón, los concejales Néstor Barrios, Blanca Ontiveros, Graciela Carrasco, Liliana Giménez y Gustavo Martínez, la Secretaria Administrativa, Virginia Llapur y el personal del Concejo.

Una vez finalizado el acto, el Dr. Gastón Millón habló sobre el recambio de banderas y dijo que “es mostrar, sobre todo, el respeto a nuestros emblemas patrios en el acceso al Concejo Deliberante; tenemos los mástiles con las banderas Nacional y de la Libertad Civil, ya era momento de reemplazarlas con unas nuevas, entonces, se realizó bajo todos los pasos protocolares este solemne acto para, también, dar inicio a lo que va a ser este año legislativo”.

Por último, Millón agregó: “Teniendo en cuenta que este es un órgano legislativo que tiene una función democrática fundamental, todo tiene que realizarse, lógicamente, bajo esa tutela o bajo la presidencia específica de nuestra bandera Nacional y de la Libertad Civil”.