Carnaval. GIRSU JUJUY S.E. entregó kits a 17 municipios de Jujuy para residuos del Carnaval

GIRSU S.E. entregó insumos y fortaleció la asistencia técnica a 17 municipios de Jujuy, para optimizar la recolección de residuos sólidos urbanos durante el Carnaval.

Diecisiete municipios de Jujuy, especialmente de la Quebrada de Humahuaca y los de gran confluencia durante este fin de semana largo, recibieron kits y apoyo operativo de GIRSU JUJUY S.E. para mejorar la recolección y clasificación de residuos sólidos urbanos durante el Carnaval 2026. El ministro de Ambiente y Cambio Climático, Leandro Álvarez, acompañó la entrega, destacando el compromiso provincial.

La distribución se realizó en las oficinas administrativas de GIRSU JUJUY beneficiando a localidades como Humahuaca, Uquía, Tilcara, Volcán, Purmamarca, Tumbaya, San Pedro y Libertador. Esta acción responde a la alta generación de residuos por el turismo cultural. Continuará la distribución en los próximos días para los municipios de otras regiones.

La gerente general, Mónica Aramayo, valoró el trabajo conjunto con los municipios que presentaron ante GIRSU sus planes de trabajo para gestionar los residuos durante el carnaval. “Las jurisdicciones se esfuerzan diariamente y en esta época aún más para tratar de manera correcta sus residuos, son los responsables directos del cuidado y saneamiento ambiental y por ello trabajaron en planes con la disposición de puntos limpios, ampliación de contenedores, refuerzo de cuadrillas y horarios de recolección. Desde GIRSU acompañamos con la asistencia técnica para hacer esto más eficiente”.

Además, explicó que los kits fueron un refuerzo de insumos para la ejecución de la planificación de cada municipio durante la temporada de carnaval y apuntalar el trabajo de los equipos locales de ambiente. Estos incluyen chalecos refractarios, barbijos, guantes, contenedores de cartón, bolsas y bolsones para puntos de acopio de material seco. «Fortalecemos la capacidad operativa de los municipios en este período de alta demanda», afirmó.

La coordinadora del punto de acopio de Volcán, Yesica Robles, indicó que se reforzará el acompañamiento técnico y operativo a los equipos municipales, tanto en la recolección como en la clasificación de residuos secos, garantizando mejores condiciones de trabajo y mayor eficiencia en el tratamiento de materiales recuperables.

Finalmente, el organismo provincial instó a la comunidad y a quienes visiten la provincia a colaborar con la separación diferenciada, el uso de puntos limpios y el respeto por los horarios de recolección, contribuyendo a una gestión ambiental responsable.

Proyecciones y datos del año pasado

En 2025, el operativo retiró 123 bateas con 351 toneladas de residuos, trasladadas al acopio de Volcán. Para 2026 se espera un 15% más de residuos, intensificando la logística. Yesica Robles, coordinadora del Punto de Acopio Volcán, anunció mayor acompañamiento técnico.

