Charlas por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia en el Parque Botánico

Con el objetivo de promover y visibilizar el rol de la mujer en el ámbito científico, se realizó en la sala de conferencias del Parque Botánico Municipal “Barón Schuel”, ubicado en el barrio Los Perales, una jornada de charlas organizada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy junto a la Dirección de Promoción y Divulgación Científica de la Provincia. La actividad se llevó a cabo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El encuentro, que contó con una importante participación, tuvo como protagonistas a las especialistas Natalia Maldonado (microbiología), Analía Saye (robótica), Marcela Depol y Agustina Zamar (calidad del agua y ambiente en zonas de altura), y Adriana Díaz (planificación y ambiente).

Al respecto, la secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, destacó, “en este Día de la Mujer en la Ciencia estamos trabajando junto a la Agencia de Ciencia y Tecnología, con la que siempre coordinamos actividades. Recibimos la visita de varias científicas y compartimos cómo, desde el municipio y a través de distintas áreas, realizamos investigaciones en conjunto con la universidad. De alguna manera, también estamos haciendo ciencia para obtener resultados concretos, como el desarrollo de estaciones meteorológicas en distintos puntos para contar con datos y diseñar protocolos de evacuación. Además, contamos con clubes de robótica y ‘Yungueritos’, donde enseñamos a los niños a investigar, preguntar y desarrollar curiosidad”.

Por su parte, la directora de Promoción y Divulgación Científica del Gobierno provincial, Gabriela Camacho, subrayó que “esta actividad se realiza en todo el mundo y está vinculada con el rol de la mujer en la ciencia. En esta oportunidad invitamos a científicas jujeñas del área de ciencia y tecnología de la Provincia. Hoy contamos con cinco especialistas que vienen a compartir sus trayectorias, liderazgos en proyectos y las herramientas que utilizan, con el fin de promover y divulgar estas experiencias entre las nuevas generaciones”.

Finalmente, la directora del Parque Botánico, Marcela Gaspar, señaló, “el Parque Botánico es un espacio municipal abierto para este tipo de actividades. En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, recibimos a científicas jujeñas que comparten sus experiencias para inspirar a niñas y jóvenes a desarrollar una carrera profesional. La idea es fomentar la curiosidad, la investigación y el interés por estas temáticas, para que tengan mayores oportunidades en el futuro”.

Asimismo, remarcó que el Parque Botánico se encuentra disponible para propuestas científicas y educativas, “nuestro pilar fundamental es la educación, especialmente la educación ambiental. Es un espacio para visitar, pero también para aprender y conocer la biodiversidad, con una problemática central que es el cuidado del ambiente y el cambio climático”, concluyó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/Ad-kAYMGFOE