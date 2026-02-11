Herramientas digitales. Reunión estratégica entre Susepu y Modernización para una gestión más eficiente en Jujuy

El reunión tuvo lugar entre la ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina, y el presidente de la Superintendencia de Servicios Públicos, Hugo Montaño.

La ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina, mantuvo una reunión de trabajo con el presidente de la Superintendencia de Servicios Públicos (Susepu), Ing. Hugo Leopoldo Montaño, junto a equipos técnicos de ambas instituciones.

El encuentro estuvo dirigido a robustecer la atención ciudadana con herramientas digitales de gestión, en particular el sistema interno de Gestión Documental Electrónica (GDE) y el portal Tu Jujuy de fácil acceso para la población.

Durante la reunión se destacó la importancia de modernizar la Susepu para brindar una atención más ágil y eficiente a los usuarios. Se abordaron propuestas orientadas a mejorar la recepción y resolución de reclamos, incorporar nuevas herramientas digitales y fortalecer el control de inversiones y la planificación energética a través del análisis de datos y la geolocalización.

Asimismo, se acordó avanzar en la creación de formularios específicos en el Portal “Tu Jujuy”, capacitar al personal y articular acciones con otras áreas del Gobierno para diseñar un plan estratégico que permita ofrecer mejores servicios a la comunidad.

Este espacio de trabajo refleja el compromiso del gobernador Carlos Sadir con el proceso de modernización del sector público, priorizando la eficiencia en servicios esenciales y la cercanía con los ciudadanos mediante herramientas digitales innovadoras.