Libertador. Tecnología para Educación: Sadir entregó equipamiento para dependencias regionales de todo Jujuy

El gobernador de Jujuy, junto a la ministra de Educación, hizo entrega de nuevos equipos para fortalecer y modernizar los servicios para toda la comunidad educativa.

El gobernador Carlos Sadir entregó nuevo equipamiento tecnológico para Educación en Libertador General San Martín con la finalidad de «continuar fortaleciendo y modernizando los servicios» de las dependencias de gestión educativa de la provincia, afirmando que se trata de «herramientas indispensables para agilizar trámites y gestiones, tanto para las instituciones como para el personal docente y estudiantes».

La entrega de computadoras e impresoras se da en el marco de los objetivos contemplados dentro del Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (PROMACE), «con la firme decisión de continuar avanzando hacia un uso eficiente y transparente de los recursos del Estado», aseveró el mandatario.

Sadir hizo énfasis en el trabajo junto a los municipios y comisiones municipales para «avanzar hacia la modernización de los servicios», reafirmando que «nuestro objetivo es acompañar el continuo desarrollo tecnológico y ponerlo al servicio del Estado».

«Dotar de moderno equipamiento a las Regiones de gestión educativa tiene que ver con la eficiencia, agilidad y el beneficio a todo del estudiantado», afirmó el gobernador, sosteniendo que tener a todas las instituciones educativas, sanitarias y de seguridad conectadas entre sí es «dar seguridad y velocidad de respuesta ante cualquier necesidad».

Finalmente y en relación a seguir transformando la gestión con tecnología, anticipó que se contempla la colocación de cámaras de seguridad en todo el territorio, «brindando así un servicio de seguridad y prevención en tiempo real», indicó.

En tanto, la ministra de Educación, Daniela Teseira, subrayó que se trata de «un hecho que tiene un profundo valor para el funcionamiento del sistema educativo» el cual evidencia «compromiso y desarrollo con una mirada federal».

«Modernizar y dotar de nuevas tecnologías es dar eficiencia a los servicios y cuidar a los trabajadores», expresó la titular de la cartera educativa, sosteniendo que «cada inversión tiene un sentido cuando mejora las condiciones de trabajo y mejora el tiempo de respuesta a la comunidad».

Por su parte, el intendente de Libertador General San Martín, Oscar Jayat, ponderó «la territorialidad de un Gobierno presente que tiene la mirada, no solo en la modernización, sino también en nuestros recursos humanos».

Acompañaron la entrega equipo técnico del ministerio de Educación y representantes de las diversas regiones educativas de la provincia.