Noticias de Jujuy

Promoción de derechos. Yuto: articulación intersectorial para el fortalecimiento de derechos de mujeres y diversidades

Jujuy
Yuto: articulación intersectorial para el fortalecimiento de derechos de mujeres y diversidades

En la localidad de Yuto se desarrolló el encuentro de articulación intersectorial para consolidar acciones conjuntas para derechos de mujeres y diversidades.

Se llevó a cabo el encuentro denominado “Espacio Local de Articulación Intersectorial”, que estuvo destinado a fortalecer el trabajo conjunto entre el Estado y las distintas instituciones de la comunidad de Yuto para garantizar y promover los derechos de mujeres y persona de la diversidad sexual.

Durante la jornada se generaron instancias de diálogo, intercambio de experiencias y planificación estratégica, orientadas a las acciones de prevención, atención y acompañamiento ante situaciones de violencia por motivos de género, como así también al abordaje integral de diversas problemáticas sociales desde una perspectiva de derechos.

El equipo del Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de Yuto participó de la reunión donde se reforzaron los lazos institucionales para avanzar en la construcción de redes locales y garantizar respuestas más claras a la comunidad y promover a través del trabajo en territorio una atención integral.

Finalmente, desde el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades se agradeció al Ministerio de Desarrollo Humano por la invitación y por generar estos espacios de encuentro y construcción colectiva que permiten el desarrollo de estrategias conjuntas en beneficio de una sociedad más justa e igualitaria.

También podría interesarte
Jujuy

Se celebrará el tradicional Carnaval de las Infancias en el Multiespacio de Alto…

Jujuy

Se realizó la apertura de sobres para la compra de indumentaria destinada al personal…

Jujuy

Charlas por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia en el Parque…

Jujuy

El Ballet Juventud Prolongada participará del Jueves de Comadres con fines solidarios

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.