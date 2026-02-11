Promoción de derechos. Yuto: articulación intersectorial para el fortalecimiento de derechos de mujeres y diversidades

En la localidad de Yuto se desarrolló el encuentro de articulación intersectorial para consolidar acciones conjuntas para derechos de mujeres y diversidades.

Se llevó a cabo el encuentro denominado “Espacio Local de Articulación Intersectorial”, que estuvo destinado a fortalecer el trabajo conjunto entre el Estado y las distintas instituciones de la comunidad de Yuto para garantizar y promover los derechos de mujeres y persona de la diversidad sexual.

Durante la jornada se generaron instancias de diálogo, intercambio de experiencias y planificación estratégica, orientadas a las acciones de prevención, atención y acompañamiento ante situaciones de violencia por motivos de género, como así también al abordaje integral de diversas problemáticas sociales desde una perspectiva de derechos.

El equipo del Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de Yuto participó de la reunión donde se reforzaron los lazos institucionales para avanzar en la construcción de redes locales y garantizar respuestas más claras a la comunidad y promover a través del trabajo en territorio una atención integral.

Finalmente, desde el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades se agradeció al Ministerio de Desarrollo Humano por la invitación y por generar estos espacios de encuentro y construcción colectiva que permiten el desarrollo de estrategias conjuntas en beneficio de una sociedad más justa e igualitaria.