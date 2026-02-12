Cultura. Programación en los centros y espacios culturales de San Salvador de Jujuy en Carnaval

La propuesta incluye actividades gratuitas y aranceladas abiertas a toda la comunidad. Desde talleres a muestras, la cultura está presente en capital.

Los principales espacios culturales de la capital jujeña ofrecen durante febrero una agenda que combina celebraciones del Carnaval con talleres de formación artística y muestras visuales. La propuesta incluye actividades gratuitas y aranceladas abiertas a toda la comunidad.

Durante febrero, el museo mantiene abierta su propuesta de visitas guiadas de lunes a viernes para conocer la vida de Macedonio Graz. La actividad es libre y gratuita, de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 21:00 horas.

El jueves 12 de febrero, el espacio se suma a la celebración del Jueves de Comadres con actuaciones de Oriana Reyes, Tupac 7 y Tomás Lipán a las 14:00 horas, también con entrada libre y gratuita. Ya en la segunda mitad del mes, el miércoles 18 de febrero, se desarrolla el taller RADIO + REDES a cargo de Leila Ubeid, una capacitación en radio tradicional y plataformas digitales que inicia a las 18:00 horas. Esta actividad es arancelada.

La Casa se encuentra en Lamadrid esquina Güemes. Consultas: [email protected]

El centro propone dos talleres especializados durante febrero. El jueves 12 de febrero se dicta Taller de Tango para principiantes a cargo del Licenciado Alfredo Robles de 19:30 a 21:00 horas. Posteriormente, el miércoles 18 de febrero se ofrece el Taller de Iniciación Musical «Fundamentos y herramientas del lenguaje sonoro» con el Licenciado Facundo Gutiérrez de 18:00 a 20:00 horas. Ambas actividades son aranceladas.

El centro se ubica en Alvear 534. Consultas: [email protected] o +54 388 4249304

La sala inaugura el 3 de febrero la muestra Paisajes de la colección del patrimonio artístico de la provincia de Jujuy, que permanecerá abierta hasta el 27 de marzo. La exhibición puede visitarse de forma gratuita de 8:00 a 20:00 horas en Canónigo Gorriti 295. Consultas al teléfono: 0388 422-1325

Los espacios culturales de la capital mantienen su actividad durante el Carnaval, consolidando una programación continua que fortalece la formación artística de la comunidad.