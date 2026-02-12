Turismo y Cultura . El Jueves de Comadres llega con música y tradición a la Casa Macedonio Graz

Una tarde de confraternidad entre mujeres, música en vivo y toda la energía de la cultura carnavalera jujeña.

Este jueves 12 de febrero, la Casa Macedonio Graz abre sus puertas desde las 14 horas para vivir una tarde de confraternidad entre mujeres, música en vivo y toda la energía de la cultura carnavalera jujeña.

El carnaval jujeño empieza a calentar motores con una de sus citas más esperadas: el Jueves de Comadres, esa jornada en la que las mujeres se juntan para celebrar, compartir y dar el puntapié inicial a los festejos más coloridos del año.

La programación arranca con Oriana Reyes a las 14, seguida por Tupac 7 a las 15. A las 16 un DJ pondrá a bailar a las comadres presentes, y el cierre quedará en manos de Tomás Lipán a las 17 horas. La entrada es libre y gratuita. La cita es con ritmo, tradición y buena onda.

El evento, organizado por el Ministerio de Cultura y Turismo junto a la Casa Macedonio Graz, se realizará en Lamadrid esquina Güemes, en el corazón de la ciudad capital.