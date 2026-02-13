Articulación institucional. Promoción y prevención en Volcán en el marco del «Carnaval sin Violencias»

En Volcán se realizaron acciones de promoción y prevención de la violencia de género durante las actividades por Carnaval.

Durante las actividades por el carnaval 2026 en Jujuy se realizaron acciones de promoción y prevención de la violencia de género en Volcán, como parte de la campaña “Carnaval sin Violencias” del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades.

El equipo de profesionales del Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de Purmamarca participó en Volcán del festejo organizado por la Municipalidad en conjunto con la comparsa del pueblo.

La jornada se llevó a cabo con la instalación de un stand informativo ubicado cerca del salón municipal donde se trabajó de manera articulada con referentes del área Salud, brindando herramientas sobre la prevención de la violencia por motivos de género, además de orientación y asesoramiento para saber cómo actuar y donde dirigirse ante situación de vulnerabilidad de mujeres y personas de la diversidad sexual.

La finalidad es acercar a toda la comunidad material que permita conocer los tipos y modalidades que existen de violencia para poder identificarla, saber dónde buscar asistencia y conocer los recursos disponibles para recibir asistencia y asesoramiento adecuados.

Se dio a conocer la modalidad de trabajo de los 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia y se promocionó la línea provincial 0 800 888 4363, gratuita y confidencial para urgencias o consultas sobre situaciones de violencia hacia mujeres y personas del colectivo LGBTIQA+.

El acompañamiento en territorio permite promover el acceso a derechos y fortalecer el trabajo institucional en espacios comunitarios de gran convocatoria como son las celebraciones carnestolendas, reafirmando las acciones integrales que contribuyen a una sociedad más informada, acompañada, libre de violencias y discriminación.