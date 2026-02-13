Educación. Encuentros estratégicos con supervisores rumbo al Ciclo Lectivo 2026

La ministra de Educación encabezó los primeros encuentros de las direcciones de Educación Inicial, Primaria y Secundaria en el Complejo Ministerial.

Este viernes, las direcciones de los niveles educativos obligatorios llevaron adelante reuniones de trabajo junto a supervisores con el objetivo de socializar el Calendario Escolar del periodo común 2026 y periodo especial 2026-2027 y definir lineamientos que fortalezcan el acompañamiento de las trayectorias educativas de los estudiantes.

La ministra de Educación, Daniela Teseira, encabezó los primeros encuentros de las direcciones de Educación Inicial, Primaria y Secundaria, realizados en el Complejo Ministerial. En ese marco, subrayó la importancia de una adecuada organización de la documentación administrativa y pedagógica como base para una gestión más eficiente y ordenada.

La Dirección de Educación Inicial (DEI) y la Dirección de Educación Primaria (DEP) trabajaron sobre el cronograma de presentación de documentación. Además, se atendieron consultas e inquietudes vinculadas a la primera Jornada Institucional.

Por su parte, la Secretaría de Planeamiento Estratégico presentó un análisis de las trayectorias escolares 2025, aportando datos fundamentales para la toma de decisiones. En la misma línea, la Dirección de Acompañamiento Integral Educativo (DAIE) dio a conocer una propuesta de trabajo centrada en la construcción de entornos escolares saludables.

En tanto, la Dirección de Educación Secundaria (DES) abordó la implementación del sistema de Tutorías, que comenzará el próximo 18 de febrero, así como las actividades de articulación destinadas a garantizar la continuidad de trayectorias educativas y fortalecer saberes de espacios pendientes de acreditación parte de los estudiantes. También se evacuaron dudas relativas a la primera Jornada Institucional.

Participaron la secretaria de Gestión Educativa, Carolina Requelme; las directoras de Educación Inicial, Carolina Lui Saravia; de Educación Primaria, Viviana Villegas; y de Educación Secundaria, Silvia Jerez junto a sus respectivos equipos técnicos y pedagógicos.

Estas acciones reafirman el compromiso del Ministerio de Educación con el desarrollo del Plan Provincial de Alfabetización, en el marco de las políticas educativas prioritarias, consolidando una planificación estratégica orientada a mejorar la calidad y la inclusión en el sistema educativo.