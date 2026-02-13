Lanzaron la tradicional Bajada de los Diablos en Uquía

El evento, que cada año reúne a miles de jujeños y visitantes, se realizará este sábado. Las actividades comenzarán con honras a la Pachamama.

Lanzaron la tradicional Bajada de los Diablos de Uquía en instalaciones de CAJA, donde referentes culturales presentaron el cronograma de actividades del icónico evento, una de las celebraciones más emblemáticas del calendario cultural jujeño.

La coordinadora de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy, Florencia Cari, expresó su satisfacción por el inicio de esta festividad ancestral e invitó a la comunidad a participar de las propuestas programadas.

“Estamos muy contentos de anunciar la Bajada de los Diablos en Uquía. Este sábado desde temprano comenzarán las ceremonias a la Pachamama, al mediodía los grupos se ubicarán en el Cerro Blanco y a las 17 horas se realizará la tradicional bajada. Invitamos a toda la población a acercarse y disfrutar de esta costumbre ancestral con responsabilidad”, señaló.

Asimismo, destacó el trabajo articulado de los distintos organismos provinciales en materia de seguridad, salud, logística y atención al visitante, considerando que se trata de una de las fiestas más convocantes de la provincia de Jujuy, que cada año recibe a miles de turistas.

De la presentación también participaron referentes de la organización local. Cristian Choque, conocido como “El Diablo Pesadilla”, explicó que el grupo a cargo del Carnaval 2026 se encuentra bajo la responsabilidad de Hernán Zegarra, quien coordina los preparativos y permisos necesarios para garantizar el normal desarrollo del evento.

En detalle sobre la celebración de este sábado, indicó que desde las 12 horas habrá actividades artísticas en el mojón y que la esperada Bajada de los Diablos se concretará por la tarde, precedida por las tradicionales señales que marcan el inicio del desentierro del Carnaval.

Por su parte, Gisela Mamani, parte de la comisión organizadora del evento, también invitó a vecinos y visitantes a participar del ritual a la Pachamama desde las primeras horas de la mañana, destacando la importancia espiritual y comunitaria de la ceremonia.