Servicios municipales por los feriados de carnaval

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó la modalidad de prestación de servicios municipales los días lunes 16 y martes 17 de febrero con motivo del feriado nacional por carnaval.
La secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informa a la población en general que los servicios de Transporte Alternativo, Ascensor Urbano y Estacionamiento Tarifado se desarrollarán según el siguiente detalle los días lunes y martes:
- Transporte Alternativo: Prestará servicio con tarifa 2.
- Transporte Urbano: Prestará servicio de manera habitual con refuerzos que llegan hasta la Ciudad Cultural durante la realización de los festejos de carnaval
- Ascensores Urbanos 1 y 2: Funcionarán de las 08 a 20 horas.
- Estacionamiento Tarifado: Sin servicio.
La Dirección General de Higiene Urbana informó que los días lunes 16 y martes 17 de febrero la recolección de residuos y barrido será de la siguiente manera:
- Recolección de Residuos Domiciliaria: Normal
- Limpieza/Barrido: Servicio Reducido
- Servicio Especial (Micro Basurales): Normal
Servicios de empresa Limsa
- Recolección de Residuos Domiciliaria: Normal
- Recolección Comercial: Normal
- Recolección Patógeno: Normal
- Barrido: Micro Centro, ex-Terminal: Normal
- Barrido Manual: Sin Servicio
- Limpieza de Contenedores Municipales: Normal
- Recolección de Malezas/ escombros Sin Servicio
- Barrido Mecánico: Sin Servicio/ Retoma su actividad a las 21 hs del día 17 de febrero.
Se solicita la colaboración de los vecinos a respetar los las y horarios de recolección de residuos, por cualquier consulta comunicarse al Teléfono 3883131807-3884145713
En cuanto al funcionamiento de los mercados, desde la Dirección detallaron que los mismos atenderán según se detalla:
- lunes 16 de febrero sin atención al público.
- martes 17 atención al público, desde las 07 hasta las 13 hs.
Finalmente, desde la Dirección de Cementerios informaron que los mismos estarán abiertos para visitas de 8 a 18 hs, y la administración atenderá de 8 a 13 hs.
