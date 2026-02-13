Servicios municipales por los feriados de carnaval

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó la modalidad de prestación de servicios municipales los días lunes 16 y martes 17 de febrero con motivo del feriado nacional por carnaval.

La secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informa a la población en general que los servicios de Transporte Alternativo, Ascensor Urbano y Estacionamiento Tarifado se desarrollarán según el siguiente detalle los días lunes y martes:

Transporte Alternativo: Prestará servicio con tarifa 2.

Transporte Urbano: Prestará servicio de manera habitual con refuerzos que llegan hasta la Ciudad Cultural durante la realización de los festejos de carnaval

Ascensores Urbanos 1 y 2: Funcionarán de las 08 a 20 horas.

Estacionamiento Tarifado: Sin servicio.

La Dirección General de Higiene Urbana informó que los días lunes 16 y martes 17 de febrero la recolección de residuos y barrido será de la siguiente manera:

Recolección de Residuos Domiciliaria: Normal

Limpieza/Barrido: Servicio Reducido

Servicio Especial (Micro Basurales): Normal

Servicios de empresa Limsa

Recolección de Residuos Domiciliaria: Normal

Recolección Comercial: Normal

Recolección Patógeno: Normal

Barrido: Micro Centro, ex-Terminal: Normal

Barrido Manual: Sin Servicio

Limpieza de Contenedores Municipales: Normal

Recolección de Malezas/ escombros Sin Servicio

Barrido Mecánico: Sin Servicio/ Retoma su actividad a las 21 hs del día 17 de febrero.

Se solicita la colaboración de los vecinos a respetar los las y horarios de recolección de residuos, por cualquier consulta comunicarse al Teléfono 3883131807-3884145713

En cuanto al funcionamiento de los mercados, desde la Dirección detallaron que los mismos atenderán según se detalla:

lunes 16 de febrero sin atención al público.

martes 17 atención al público, desde las 07 hasta las 13 hs.

Finalmente, desde la Dirección de Cementerios informaron que los mismos estarán abiertos para visitas de 8 a 18 hs, y la administración atenderá de 8 a 13 hs.