Carnaval. El Ministerio de Desarrollo Humano desplegó un operativo integral en Ciudad Cultural durante el Carnaval

El operativo se llevó adelante a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y la Secretaría de Desarrollo Integral, en articulación con equipos técnicos y profesionales de las distintas áreas del Ministerio, consolidando una intervención estratégica, preventiva y de respuesta inmediata.

En el marco de las celebraciones desarrolladas en la Ciudad Cultural, el Ministerio de Desarrollo Humano desplegó acciones con enfoque de derechos, orientado a garantizar el cuidado integral de la comunidad y la presencia activa del Estado en eventos masivos de alta concurrencia.

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia estuvo presente con el servicio de la Línea 102, dispositivo gratuito destinado a la protección de niñas, niños y adolescentes. Junto a equipos técnicos especializados de toda la Secretaría, se conformó un abordaje integral en territorio que permitió intervenir ante situaciones de vulneración de derechos, extravío o cualquier circunstancia que requirió asistencia inmediata, brindando contención, orientación y articulación institucional cuando correspondió.

Este despliegue reforzó el enfoque de protección integral previsto en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley Nacional N.º 26.061, garantizando mecanismos ágiles de actuación frente a eventuales contingencias durante el desarrollo de las actividades.

En paralelo, la Secretaría de Desarrollo Integral articuló acciones específicas para asegurar la accesibilidad y la inclusión plena en el predio. En ese marco, se garantizó el ingreso gratuito de personas con discapacidad mediante la presentación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y DNI, conforme a la normativa vigente, promoviendo condiciones de igualdad real de oportunidades y participación.

De esta manera, el Ministerio de Desarrollo Humano reafirmó su compromiso con una política pública basada en derechos, priorizando la prevención, la inclusión y la presencia territorial efectiva del Estado, fortaleciendo dispositivos de acompañamiento que permitieron que el Carnaval se desarrollara en un marco de seguridad, accesibilidad y respeto por la dignidad de todas las personas.