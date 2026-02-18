Carnaval. El Ministerio de Desarrollo Humano desplegó un operativo integral en Ciudad Cultural durante el Carnaval

Noticias de Jujuy

El Ministerio de Desarrollo Humano desplegó un operativo integral en Ciudad Cultural durante el Carnaval

El operativo se llevó adelante a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y la Secretaría de Desarrollo Integral, en articulación con equipos técnicos y profesionales de las distintas áreas del Ministerio, consolidando una intervención estratégica, preventiva y de respuesta inmediata.

En el marco de las celebraciones desarrolladas en la Ciudad Cultural, el Ministerio de Desarrollo Humano desplegó acciones con enfoque de derechos, orientado a garantizar el cuidado integral de la comunidad y la presencia activa del Estado en eventos masivos de alta concurrencia.

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia estuvo presente con el servicio de la Línea 102, dispositivo gratuito destinado a la protección de niñas, niños y adolescentes. Junto a equipos técnicos especializados de toda la Secretaría, se conformó un abordaje integral en territorio que permitió intervenir ante situaciones de vulneración de derechos, extravío o cualquier circunstancia que requirió asistencia inmediata, brindando contención, orientación y articulación institucional cuando correspondió.

Este despliegue reforzó el enfoque de protección integral previsto en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley Nacional N.º 26.061, garantizando mecanismos ágiles de actuación frente a eventuales contingencias durante el desarrollo de las actividades.

En paralelo, la Secretaría de Desarrollo Integral articuló acciones específicas para asegurar la accesibilidad y la inclusión plena en el predio. En ese marco, se garantizó el ingreso gratuito de personas con discapacidad mediante la presentación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y DNI, conforme a la normativa vigente, promoviendo condiciones de igualdad real de oportunidades y participación.

De esta manera, el Ministerio de Desarrollo Humano reafirmó su compromiso con una política pública basada en derechos, priorizando la prevención, la inclusión y la presencia territorial efectiva del Estado, fortaleciendo dispositivos de acompañamiento que permitieron que el Carnaval se desarrollara en un marco de seguridad, accesibilidad y respeto por la dignidad de todas las personas.

