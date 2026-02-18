Continúan vigentes los beneficios del Pago Anticipado 2026 para impuestos y tasas municipales

La Dirección de Rentas de la Municipalidad reiteró que continúan vigentes los importantes beneficios del programa de Pago Anticipado 2026, destinado a impuestos y tasas municipales. La iniciativa se extenderá hasta el 31 de marzo, brindando significativos descuentos a los contribuyentes que opten por cancelar sus obligaciones de manera anticipada.

El plan contempla un 30 % de descuento en el Impuesto Automotor y un 20 % en la tasa de Recolección de Residuos. A estos porcentajes se suma un 10 % adicional para quienes accedan al beneficio de “Buen Contribuyente”, es decir, aquellos vecinos que hayan cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales. Además, se agrega un 5 % extra para quienes realicen el pago a través del sitio web oficial rentasmunijujuy.gov.ar.

Desde el organismo destacaron que, con la acumulación de beneficios, el descuento total puede alcanzar el 45 % en el Impuesto Automotor y el 35 % en la tasa de Recolección de Residuos, porcentajes considerados muy significativos.

Asimismo recordaron que a través de la página web rentasmunijujuy.gov.ar. se puede pagar en hasta seis cuotas sin interés con Banco Macro, mientras que en las cajas presenciales se ofrece financiación en cinco cuotas con Tarjeta Naranja y Banco Hipotecario”.

Beneficio especial para jubilados

Por otra parte, este año se incorporó un beneficio del 50 % de descuento para jubilados en la tasa de Recolección de Residuos, inexistente en períodos anteriores. Este beneficio regirá hasta el 6 de marzo.

Para acceder, los jubilados deberán cumplir ciertos requisitos:

Contar con una única propiedad.

Presentar certificado de residencia y convivencia.

Constancia de jubilación o recibo de haberes.

Los interesados deben acercarse a las oficinas de Rentas, ubicadas en Hipólito Yrigoyen 1328, donde se analiza cada situación para su carga en el sistema.

Finalmente, desde el organismo indicaron que la atención se realiza todos los días en las bocas de cobro, aunque recomendaron efectuar los pagos a través de la página web para evitar traslados, especialmente en días de lluvia.