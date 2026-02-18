Formación. Encuesta abierta para definir los cursos 2026 de la Academia de Oficios de Jujuy

La iniciativa busca conocer los intereses y necesidades de capacitación de la comunidad jujeña para diseñar propuestas formativas que mejoren la empleabilidad y acompañen el desarrollo de emprendimientos locales.

En el marco del fortalecimiento de políticas públicas de formación laboral, la Secretaría de Trabajo y Empleo del Ministerio de Gobierno y Justicia de Jujuy puso en marcha la Encuesta Cursos 2026: “¿Qué te gustaría aprender? ”, una herramienta participativa destinada a relevar las demandas e intereses de capacitación de la ciudadanía en el ámbito de la Academia de Oficios de Jujuy.

La propuesta invita a jujeñas y jujeños a compartir sus opiniones y sugerencias sobre los oficios y trayectos formativos que deseen sean incorporados durante el año, con el objetivo de construir una oferta de cursos alineada a las necesidades reales del mercado laboral y del desarrollo productivo local.

Se destaca que la participación ciudadana resulta clave para seguir generando oportunidades de empleo y acompañar tanto la inserción laboral como el impulso de emprendimientos propios.

La comunidad interesada puede completar la encuesta directamente a través del formulario disponible en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdczAkINjsh0gxzO1IqhvLKAmlbrc27S9Td1qGU48dH91a1_g/viewform, donde se pueden dejar respuestas y sugerencias sobre los cursos para 2026.

Además, para conocer requerimientos y próximos ciclos de formación, los interesados pueden visitar el sitio oficial de la Academia de Oficios en: https://academiadeoficios.jujuy.gob.ar/

Las respuestas permitirán planificar nuevas propuestas de formación técnica y en oficios, priorizando aquellos rubros con mayor demanda y potencial de crecimiento en la provincia.