Noticias de Jujuy

Formación. Encuesta abierta para definir los cursos 2026 de la Academia de Oficios de Jujuy

Jujuy
Encuesta abierta para definir los cursos 2026 de la Academia de Oficios de Jujuy

La iniciativa busca conocer los intereses y necesidades de capacitación de la comunidad jujeña para diseñar propuestas formativas que mejoren la empleabilidad y acompañen el desarrollo de emprendimientos locales.

En el marco del fortalecimiento de políticas públicas de formación laboral, la Secretaría de Trabajo y Empleo del Ministerio de Gobierno y Justicia de Jujuy puso en marcha la Encuesta Cursos 2026: “¿Qué te gustaría aprender? ”, una herramienta participativa destinada a relevar las demandas e intereses de capacitación de la ciudadanía en el ámbito de la Academia de Oficios de Jujuy.

La propuesta invita a jujeñas y jujeños a compartir sus opiniones y sugerencias sobre los oficios y trayectos formativos que deseen sean incorporados durante el año, con el objetivo de construir una oferta de cursos alineada a las necesidades reales del mercado laboral y del desarrollo productivo local.

Se destaca que la participación ciudadana resulta clave para seguir generando oportunidades de empleo y acompañar tanto la inserción laboral como el impulso de emprendimientos propios.

La comunidad interesada puede completar la encuesta directamente a través del formulario disponible en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdczAkINjsh0gxzO1IqhvLKAmlbrc27S9Td1qGU48dH91a1_g/viewform, donde se pueden dejar respuestas y sugerencias sobre los cursos para 2026.

Además, para conocer requerimientos y próximos ciclos de formación, los interesados pueden visitar el sitio oficial de la Academia de Oficios en: https://academiadeoficios.jujuy.gob.ar/

Las respuestas permitirán planificar nuevas propuestas de formación técnica y en oficios, priorizando aquellos rubros con mayor demanda y potencial de crecimiento en la provincia.

También podría interesarte
Jujuy

Paro general de la CGT: qué servicios se verán afectados hoy en Jujuy

Jujuy

Docentes. Inició el ofrecimiento de cargos provisionales y reemplazantes para los…

Jujuy

Continúan vigentes los beneficios del Pago Anticipado 2026 para impuestos y tasas…

Jujuy

Continúa el reempadronamiento para el Pase Libre de personas con discapacidad,…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.