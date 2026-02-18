Gestión. GIRSU S.E. muestra los resultados del Plan «Rutas Limpias Jujuy»

GIRSU JUJUY S.E., junto al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, realizaron un balance del operativo de “Rutas Limpias Jujuy”.

La empresa estatal GIRSU JUJUY S.E., junto al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, realizaron un balance del operativo de “Rutas Limpias Jujuy”, un plan integral destinado a la limpieza de las banquinas y márgenes de las rutas nacionales y provinciales de Jujuy.

El proyecto tuvo como objetivo principal garantizar la limpieza de los corredores viales, promover el cuidado del ambiente y erradicar los microbasurales que se habían instalado en distintos puntos. Gracias a esta acción, se recolectaron más de 75.000 kg. de residuos sólidos urbanos y se recuperaron espacios que hoy vuelven a estar disponibles para la comunidad.

La iniciativa contó con la participación de más de 200 trabajadores cooperativizados, quienes realizaron tareas de recolección, clasificación y disposición final de los residuos. Este esfuerzo no solo impactó en la mejora ambiental, sino que también generó empleo local y fortaleció la inclusión social.

GIRSU – Rutas Limpias Jujuy

Entre los resultados más destacados se encuentran la prevención de nuevos focos de contaminación, la mejora de la seguridad vial al despejar las banquinas, y la revalorización paisajística y turística de las rutas provinciales y nacionales. Estos logros consolidan a Jujuy como un referente en políticas ambientales sostenibles.

“Rutas Limpias Jujuy” fue una experiencia exitosa que formó parte de una estrategia del gobierno provincial para mantener los corredores viales libres de residuos y garantizar un entorno más saludable para los habitantes y visitantes.

Con éste operativo que se extendió hasta el mes de diciembre del 2025, Jujuy reafirmó su compromiso con la protección del ambiente y la construcción de un futuro más limpio, seguro y sostenible. En este marco, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y la empresa GIRSU S.E. piden a la población continuar respetando la limpieza de los espacios comunes, depositando los residuos de forma adecuada en contenedores.