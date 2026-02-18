Miembros del Instituto “General Manuel Eduardo Arias” visitaron el Concejo Deliberante

En la sala de reuniones del organismo parlamentario, el presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, Dr. Gastón Millón, recibió esta mañana a integrantes del Instituto de Estudios Históricos “General Manuel Eduardo Arias”, el presidente Dr. Isidoro Cruz y Mariana Sajama, con el fin de planificar acciones conjuntas para revalorizar la historia jujeña.

Una vez finalizado el encuentro, Gastón Millón manifestó: “Vino parte de la comisión del Instituto General Arias, el gran prócer jujeño, una institución que busca reivindicar y difundir la figura de este gran prócer jujeño, como fue Manuel Eduardo Arias. Charlamos sobre la posibilidad de realizar actividades en común con el Concejo Deliberante, potenciarlo, generar o crear alguna comisión que tenga que ver con estudios históricos, acompañar en distintos actos, todo lo que sea -como siempre dijimos- potenciar lo que es la cultura y la historia jujeña”.

Millón también habló sobre las actividades que está planificando el Instituto para el próximo mes: “Ya están coordinando con provincia y municipio para los actos centrales vinculados a este tema, nos pusimos lógicamente a disposición para el cambio de banderas en el acceso, algo que siempre realiza el Concejo Deliberante y, sobre todo, para trabajar en conjunto. Nosotros entendemos ese “ser jujeño”, potenciar, reivindicar la historia y la cultura es algo fundamental, sobre todo para las nuevas generaciones”.

Por su parte, el presidente del Instituto “General Manuel Eduardo Arias”, Isidoro Cruz, destacó: “Estamos en este ámbito porque hace unos años se hacían hermosas reuniones para tratar la historia de Jujuy, hoy nos convocó el presidente del Concejo, Gastón Millón, para poder reestablecer esa comisión, trabajar conjuntamente en una comisión, él también es presidente del Instituto Belgraniano y yo del Instituto General Arias, pronto va a ser aniversario de la batalla de Humahuaca, entonces tenemos que trabajar desde Jujuy hacia al país con ese acontecimiento tan importante. También vamos a dar apertura al mes de Arias en marzo”.

Por último, Isidoro Cruz afirmó: “Queremos recuperar esa parte de la historia y vamos a trabajar en forma conjunta como lo hicimos en el Bicentenario. Lo que nos convoca es poder recuperar esa fecha histórica, involucrarnos como sociedad, como ciudadano, con el gran compromiso de lo que es el país, la patria”.