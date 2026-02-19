Con la presencia de Alberto Bernis, asumió el nuevo director del IUPS

En la sede del Instituto Universitario Provincial de Seguridad (IUPS) se le tomó juramento a la nueva autoridad que tendrá a su cargo conducir los destinos de la institución. En la oportunidad fue posesionado el licenciado Javier Ahumada quien ya fuera parte de la institución, actuando en el área de Comunicación Institucional.

El vicegobernador, a cargo del Ejecutivo, Alberto Bernis estuvo acompañado por el secretario de Seguridad Juan Manuel Pulleiro, el ministro de Salud José Manzur, el jefe de la Policía de la Provincia Milton Sánchez. Y contó con la presencia del personal académico y administrativo del IUPS y de los cadetes del mismo.

El vicegobernador dio el saludo de parte del gobernador Carlos Sadir, quien por razones de agenda no pudo asistir, y ponderó la figura del nuevo director del IUPS al mencionar una extensa y sólida trayectoria académica y de formación en el área de la seguridad, cualidades fundamentales para poder estar al frente de la institución formadora de nuevos cuadros policiales: formación y disciplina cualidades esenciales, dijo Bernis agregando que son de vital importancia a la relación con las entidades civiles con la gente, con los centros vecinales para que sigamos garantizando una buena seguridad en la provincia de Jujuy, enfatizó el titular del Poder Legislativo.

A su turno el flamante director expresó que es un desafío muy grande este nombramiento como titular del IUPS. Manifestó su agradecimiento al gobernador Sadir y al secretario de Seguridad Pulleiro por la confianza puesta en mi persona. Y reitero que si bien tiene un gran desafío tenemos un gran equipo que me acompaña.

Ahumada señaló que la oportunidad es propicia para trazar una planificación estratégica, y se va a trabajar coordinadamente con autoridades del Gobierno de la Provincia y municipales para establecer los requerimientos y perfiles de los estudiantes. Y concluyó diciendo que ya se dio inicio al periodo de adaptación de los más de 500 aspirantes y se espera que el inicio del ciclo lectivo sea el 9 de marzo