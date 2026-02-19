Noticias de Jujuy

Corsos Capitalinos: Se disponen cortes de tránsito y desvíos de colectivos en Gral Savio

Jujuy

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informa a la comunidad en general y a los conductores en particular que, con motivo de la realización de los tradicionales Corsos Capitalinos, previstos para los días sábado 21 y domingo 22 de febrero sobre Avenida General Savio, se implementarán medidas especiales de ordenamiento vehicular y desvíos en el transporte urbano.

En este sentido, se detallan los siguientes dispositivos que regirán a partir de las 17:00 horas en ambas jornadas:

  • Calilegua y Av. El Éxodo
  • Tumusla y Av. El Éxodo
  • Tumusla y Humahuaca
  • Av. Gral. Savio derivador Estadio 23 de Agosto
  • Av. Gral. Savio y Lincoln
  • Av. Savio y Av. El Éxodo
  • Humahuaca y Santa Bárbara
  • Monteagudo y Pichincha
  • Monteagudo y Echagüe
  • Keller y Monteagudo
  • Derivador ingreso Av. Gral. Savio (Riobamba)

Unidades con destino a zona sur:
Av. El Éxodo – Pueyrredón – J. M. Gorriti – Párroco Marshke – Paso Nivel Acceso a Riobamba – Av. Gral. Savio – recorrido habitual.

Unidades con destino al casco céntrico:
Av. Gral. Savio – Derivador hacia Párroco Marshke (altura Riobamba) – Chimborazo – Las Heras – Pasaje Las Pasadas – Párroco Marshke – Hipólito Yrigoyen – Iriarte – Lisandro de la Torre – recorrido habitual.

Desde el Municipio se solicita a los vecinos circular con precaución, respetar la señalización y las indicaciones del personal afectado al operativo, a fin de garantizar el normal desarrollo del evento y la seguridad de todos los asistentes

También podría interesarte
Jujuy

Palacio. La Casa de Gobierno de Jujuy se ilumina de color verde

Jujuy

Palacio. Casa de Gobierno de Jujuy se iluminará de color verde

Jujuy

Informe Anual 2025. El CINDAC realizó 704 búsquedas de personas durante el 2025 en…

Jujuy

Recorrido. Educación fortalece el trabajo territorial con una recorrida institucional…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.