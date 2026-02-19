Normativa. Educación presenta la estructura organizacional del Calendario Escolar 2026

El Ministerio de Educación comunicó que está aprobado el Calendario Escolar correspondiente al período escolar común 2026 y al período escolar especial 2026-2027.

El Ministerio de Educación informa a la comunidad educativa que, mediante la Resolución N.º 105 E/26, se aprueba el Calendario Escolar correspondiente al período escolar común 2026 y al período escolar especial 2026-2027, estableciendo la estructura organizacional de dicho calendario.

Este documento tiene como objetivo organizar y planificar las actividades educativas de los niveles de Educación Inicial, Primaria, Secundaria, Superior y sus distintas Modalidades, garantizando previsibilidad y coherencia en el desarrollo del ciclo lectivo.

La normativa está dirigida a las instituciones públicas de gestión estatal (tanto provincial como municipal) y a las instituciones de gestión privada, social y cooperativa de toda la jurisdicción.

Asimismo, desde la Secretaría de Gestión Educativa se complementa esta medida con las Resoluciones N.º 007 y N.º 008, que amplían y precisan aspectos organizativos fundamentales.

La Resolución N.º 007 se compone de los siguientes anexos:

Anexo I: Disposiciones generales sobre actividades de inicio y actividades posteriores a la finalización del ciclo lectivo.

Anexo II: Actos escolares y conmemoraciones.

Anexo III: Información de contacto con las distintas áreas del Ministerio de Educación.

Por su parte, la Resolución N.º 008 incluye un Anexo Único denominado “Actividades del Primer Trimestre del Año 2026”, que permite la organización administrativa de los distintos niveles de educación y modalidades educativas.

Estos lineamientos jurisdiccionales buscan promover una gestión estratégica situada y centrada en las trayectorias reales de las y los estudiantes.