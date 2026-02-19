Notable impacto del paro en Jujuy: transporte paralizado y actividad dispar en distintos sectores

El paro general convocado por la CGT tuvo un notable impacto en Jujuy, especialmente en el transporte público, aunque la actividad fue dispar según el sector.

En la capital provincial la postal fue clara: sin colectivos urbanos, bancos cerrados y menor movimiento en el microcentro. Sin embargo, en el comercio la actividad fue prácticamente plena, aunque con menor afluencia de público debido a la falta de movilidad.

La paralización total del transporte urbano condicionó la jornada. Miles de usuarios quedaron sin servicio y la circulación de vehículos particulares aumentó notablemente, generando mayor congestión en algunas arterias. En cuanto a las líneas interurbanas, algunas salieron con frecuencias reducidas durante las primeras horas, pero luego también suspendieron servicios.

Desde el sector de choferes señalaron que la adhesión respondió a una decisión empresaria, más allá de cuestionamientos internos hacia la dirigencia sindical local. La medida se sintió con fuerza también en la Nueva Terminal de Ómnibus, donde las plataformas lucieron prácticamente vacías y las boleterías permanecieron cerradas. Solo arribaron unidades que ya estaban en ruta desde la noche anterior. Pasajeros aguardaron información sobre reprogramaciones y devoluciones, en medio de la incertidumbre.

El impacto se extendió al Aeropuerto “Dr. Horacio Guzmán”, en Perico, donde se registraron cancelaciones y reprogramaciones de vuelos. Aerolíneas Argentinas informó la cancelación de 255 vuelos en todo el país, afectando a más de 31.000 pasajeros. En Jujuy, viajeros manifestaron malestar por suspensiones comunicadas a último momento.

En el sector bancario, las sucursales permanecieron cerradas durante toda la jornada, sin atención presencial. En contraste, el comercio abrió sus puertas en gran medida, aunque la falta de transporte redujo el flujo de clientes. Algunas estaciones de servicio trabajaron con normalidad, mientras que otras adhirieron a la medida.

En el ámbito educativo, el funcionamiento fue dispar pero sin suspensión general de actividades. Las escuelas permanecieron abiertas y las tutorías continuaron según lo previsto. En el Colegio Nacional 2 de San Salvador de Jujuy, por ejemplo, se dictaron clases y se realizaron tareas administrativas, aunque con una asistencia cercana al 30% menos de lo habitual. Desde el Ministerio de Educación aclararon que cada institución evaluó su operatividad de acuerdo a la disponibilidad de docentes.

No obstante, el paro de transporte obligó a reprogramar la entrega de cargos docentes de Nivel Inicial y Primario, para garantizar la participación de los aspirantes.

En el sistema de salud, desde APUAP aseguraron que el acatamiento fue alto en hospitales y reparticiones públicas, con garantía de guardias mínimas y servicios esenciales. La protesta incluyó una concentración sindical en Plaza Belgrano, donde se expresó el rechazo a la reforma laboral en debate a nivel nacional.

El Registro Civil continuó trabajando, aunque con menor concurrencia y prioridad en trámites urgentes como inscripciones de nacimiento y defunción. Otros turnos serán reprogramados.

Ante la imposibilidad de traslado, la Policía de la Provincia habilitó la gestión online de exposiciones para justificar inasistencias laborales, trámite que puede realizarse de manera virtual y tiene un costo administrativo.