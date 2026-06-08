Amplia participación social para definir los desafíos educativos de la próxima década

La propuesta se desarrolló en el marco del Programa de Planificación Estratégica Provincial y tuvo como objetivo generar espacios de diálogo, escucha y construcción colectiva que permitan proyectar políticas educativas capaces de responder a los desafíos de los próximos años.

Tras tres jornadas de trabajo e intercambio, el Ministerio de Educación concluyó los Talleres de Alta Participación Social, una iniciativa que convocó a actores de los sectores público, privado y social para reflexionar y construir una visión estratégica de la educación jujeña con horizonte al año 2035.

Durante la jornada de cierre, la ministra de Educación, Daniela Teseira, participó de las actividades y agradeció el compromiso y la participación de quienes aportaron sus experiencias, conocimientos y perspectivas para enriquecer el proceso. Asimismo, destacó la importancia de construir consensos que contribuyan al fortalecimiento del sistema educativo provincial.

Por su parte, la directora de Planeamiento, Información y Evaluación Educativa, Daniela Florencia Galeán, puso en valor la dinámica de trabajo desarrollada a lo largo de los encuentros y resaltó la importancia de generar espacios de escucha activa. “La idea y el sentido que tienen estos talleres es básicamente la escucha, la escucha activa. Estamos todos pensando y hablando cada uno desde su punto de vista y desde su lugar sobre el sector educativo”, expresó.

En ese sentido, señaló que el intercambio de miradas resulta fundamental para proyectar el futuro educativo de la provincia y fortalecer las decisiones que deberán tomarse en los próximos años.

A su turno, la secretaria de Planeamiento Estratégico, Natalia Quiroga, destacó que los aportes relevados durante las jornadas permitirán avanzar en la elaboración de escenarios prospectivos y en la definición de lineamientos que orienten el desarrollo educativo de Jujuy con una mirada de largo plazo.

Los talleres promovieron la participación de diversos actores sociales, quienes trabajaron sobre los desafíos actuales del sistema educativo y las oportunidades que plantea el futuro, aportando propuestas para consolidar una educación inclusiva, innovadora y vinculada a las necesidades de la comunidad.